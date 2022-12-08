樓價未止跌　九龍灣藍籌屋苑本月首錄損手成交

樓價跌勢未止，再有業主沽貨未能全身而退，德福花園本月首宗買賣即錄損手，屋苑一個兩房戶以635萬元成交，原業主持貨7年帳面僅獲利5萬元，蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李振榮表示，筲箕灣居屋東濤苑B座低層3室，實用面積約406方呎，故獲綠表用家垂青，未補價第二市場以455萬元成交，呎價約11,207元，原業主於2008年以約134.2萬元購入，帳面獲利約320.8萬元。

●中原林龍南透露，北角富澤軒高層A室，實用面積約332方呎，兩房間隔，一個月前放盤叫價580萬元，原業主見市況淡靜，樓價向下，加上有移民打算，最終減85萬元，以495萬元獲投資者購入，呎價約14,910元，成交價回到2017年首季水平。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港運城2座低層E室，實用面積約780方呎，套三房間隔，成交價1,300萬元，呎價約16,667元，原業主原先叫價1530萬元，累減約15%成交，原業主於2015年7月以約1,256萬元購入，持貨約7年帳面近平手離場。

●美聯謝國安稱，北角半山珊瑚閣B座中層B3室，實用面積約877方呎，三房連工人房間隔，外區客議價60萬元後，以1,440萬元成交，呎價約16,420元，新買家購入上址換樓自用。

●中原陳偉華透露，灣仔囍滙3座高層D室，實用面積約433方呎，一房間隔，以1,210萬元易手，呎價約27,945元。原業主於2014年以1,108萬元買入單位，持貨8年帳面獲利102萬元，單位升值9%。

●中原黃雪飛稱，西半山金時大廈低層B室，實用面積約1,090方呎，三房連套間隔，以1,738萬元易手，呎價約15,945元。原業主於1993年以250萬元買入單位，持貨29年帳面獲利1488萬元，升值接近6倍。

－－－－－

九龍區

●中原黃家全表示，奧運站君滙港6座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以830萬元易手，呎價約17,511元。原業主於2014年3月以642萬元購入上址，持貨8年帳面獲利188萬元離場，升值29%。

●香港置業曾漢民稱，大角咀港灣豪庭8座高層A室，實用面積約369方呎，兩房間隔，原業主以約630萬元，放盤約1年後吸引外區客洽詢，經議價以588萬元易手，呎價約15,935元。原業主於2006年5月以約229.9萬元購入，是次轉手帳面獲利358.1萬元，升值約1.5倍。

●世紀21富山劉倩彤表示，新蒲崗采頤花園9座中層K室，實用面積約452方呎，兩房間隔，減價60萬元，新近以500萬元未補價第二市場成交，呎價約11,062元。原業主於2016年以385萬元購入單位，持貨6年帳面升值約115萬元或約30%。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園錄本月首宗成交，單位為I座中層8室，實用面積約523方呎，兩房間隔，叫價680萬元，新近有買家還價至620萬元，最終以635萬元成交，呎價約12,141元。原業主於2015年6月以630萬元購入單位，持貨7年帳面僅獲利5萬元，蝕使費離場。

－－－－－－

新界區

●中原黃國強表示，青衣區本月累錄22宗二手成交，上月同期只有11宗成交，交投倍升，其中綠悠雅苑1座高層I室，實用面積約539方呎，兩房間隔，今年4月開價710萬元放盤，因見市況轉差，不斷下調叫價，最新叫價590萬元，新近獲白居二買家洽購，終以570萬元未補價第二市場價沽出，呎價約10,575元。

●中原連殷彤稱，屯門居屋兆麟苑H座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，今年5月放盤，未補價自由市場開價438萬元，期內不斷下調叫價，11月最新叫價為350萬元，終以328萬元成交，呎價約5,921元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆隆苑高層10室，實用面積約375方呎，兩房間隔，累減27萬元，以303萬元已補價自由市場價售出，呎價約8,080元。

●美聯陸家民指出，屯門聚康山莊5座中層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以516.8萬元成交，呎價約12,075元。

●美聯龍國榮指出，元朗YOHO Town第2座中高層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔享內園景，原開價668萬元已屬低價，再減約62萬元，終以606萬元成交，呎價約13,995元。

●中原曾慧敬表示，天水圍本月暫錄約18宗居屋成交，全屬未補價第二市場成交，其中天盛苑G座低層3室，實用面積約517方呎，兩房間隔，減價43萬元或11%，獲白居二客以345萬元承接，呎價約6,673元。買家原居於馬鞍山，見天水圍上車選擇較多，加上樓價比馬鞍山便宜百萬元，於是跨區置業。

●美聯楊浩鴻稱，上水居屋順欣花園2座中層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，減價20萬元，以310萬元未補價第二市場成交，呎價約7,243元。原業主於2011年以188萬元購入單位，持貨逾11年帳面獲利約122萬元，升值約65%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田欣廷軒1座頂層連天台戶，實用面積約396方呎，兩房間隔，放盤10個月，原叫價870萬元，累減190萬元，成交價680萬元，減幅21.8%，呎價約17,172元。原業主於2015年4月購入上述單位，當時作價572萬元，持貨逾7年帳面獲利108萬元，升值約19%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城50座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤兩星期累減55萬元，以405萬元獲承接，減幅達12%，呎價約13,322元。原業主於2013年5月以308萬元購入上址，持貨9年帳面獲利97萬元離場，升值約31%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田綠怡雅苑2座中層B室，實用面積約376方呎，一房間隔，放盤1個月減價20萬元，未補價第二市場成交價420萬元，呎價約11,702元。原業主於2016年10月購入上址，當時作價276萬元，持貨6年帳面獲利144萬元，升值約52%。

●中原侯惠良稱，沙田富豪花園錄12月首宗成交，單位為K座中層A室，實用面積約1,093方呎，三房連套房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價約9,149元。原業主於1994年以485萬元購入單位，持貨約28年帳面獲利約515萬元，單位升值近1.1倍。

●中原黎宗文表示，大圍居屋美松苑D座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，1月時叫價約520萬元，其後減至約404萬元，日前議價後以365萬元未補價第二市場價易手，呎價約6,588元，新買家為白居二人士。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山海栢花園6座低層E室，實用面積約532方呎，三房間隔享海景，原開價650萬元，放盤8個月減18萬元，以632萬元獲承接，呎價約11,880元。原業主於2010年9月購入上址，當時作價297萬元，持貨12年帳面獲利335萬元，升值逾1倍。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山新港城B座低層3室，實用面積約348方呎，兩房間隔，放盤兩個月減價30萬元，成交價約450萬元，呎價約12,931元。原業主於2016年6月以410萬元購入上址，持貨6年帳面獲利40萬元，升值10%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山本月至今暫錄約17宗成交，對比上月同期錄約12宗增加42%，其中迎海項目本月暫錄2宗成交，迎海5座中層F室，實用面積約582方呎，三房連套房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,020萬元易手，呎價約17,526元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山海典灣剛錄本月首宗成交，屋苑6座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價約820萬元，減價120萬元，以700萬元易手，呎價約14,257元。原業主於2014年以468萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約232萬元，升值約50%。

●利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳居屋唐明苑B座高層3室，實用面積約594方呎，三房間隔，外望開揚市景，最初叫價約548萬元，及後隨市況下調價格，累減約33萬元，以515萬元未補價第二市場價易手，呎價約8,670元。屋苑現時有約36個放盤，入場費480萬元起。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳廣場7座中層H室，實用面積約414方呎，兩房間隔，早前開價約680萬元，終減至約662.8萬元易手，呎價約16,010元。原業主在2003年斥約119.2萬元低位購入，持貨19年帳面獲利約543.6萬元，期內升值約4.6倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳怡心園4座高層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，放盤580萬元，終以550萬元獲承接，減幅約5.2%，呎價約10,934元。原業主於2004年11月以約208萬元購入收租，現帳面獲利約342萬元。