普徠仕：明年全球經濟衰退風險趨增　看好中國股票

環球資產管理公司普徠仕發布2023年環球市場展望，該公司駐亞洲的投資專家認為，明年全球經濟衰退的風險趨增，投資者應該為波動升溫做好準備。當前大部分主要資產類別的估值更具吸引力，投資者宜靈活應對市場錯位。對於專業的主動型投資者而言，新市場環境或將帶來潛在機遇，其中包括新興市場資產和中國股票的獨特機會。

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，鑑於通脹持續高企，經濟可能衰退並導致公司盈利前景轉差，以及部分市場參與者收緊流動性，踏入2023年風險仍然偏高。自今年初以來，全球各國宣布加息共274次，相比之下去年僅117次，而2020年更只有9次。各國央行將遏制通脹置於維持市場穩定之上，投資者須面對全新的投資環境。然而，就業市場蓬勃、供應鏈持續改善以及相對較低的槓桿水平，或會形成經濟緩衝，避免經濟陷入全面衰退。

普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立表示，中國股票有望帶來亮麗表現。他指出，中國通脹水平溫和，令當局有空間在2023年擴張貨幣及財政政策，而其他主要經濟體正在收緊貨幣政策。該行認為中國正處於一個獨特的經濟周期，預計企業盈利有望將在2023年出現顯著改善。