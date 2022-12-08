美股道指升逾百點　中概股受捧、B站漲13%

美股周四早段靠穩，道指曾升111點，報33,709點；標指升6點，報3,940點；以科技股為主的納指升8點，報10,967點。

恒指夜期報19,546點，升47點；高水96點。納斯達克中國金龍指數升近5.1%，突破7,000點，其中嗶哩嗶哩(B站)升13.5%，京東漲4.7%，拼多多漲3.7%。

美國聯儲局今年以來連環加息，經濟衰退風險持續升溫，華爾街多位重量級人物齊警告美股未跌完！人稱「末日博士」的經濟學家魯比尼表示，假如經濟嚴重衰退，美股或再跌25%。「鱷王」達利奧、「女股神」伍德(Cathie Wood)亦警告，聯儲局或過度加息，加劇經濟衰退風險。

魯比尼接受外媒訪問時表示，考慮到目前情況，美國經濟很難避免衰退。如果是情況嚴重的話，標指恐再下跌四分之一；即便是溫和的衰退，跌幅也會達到15%。對沖基金橋水創始人達利奧亦有類似觀點，直言若通脹持續高企，聯儲局將把政策利率加至近6厘水平，這是一個「對經濟有害」的水平，而股市尚未反映相關風險。

方舟投資(Ark Investment)創始人兼行政總裁伍德亦表示，美國兩年期與10年期國債孳息率倒掛(即短息高於長息)的程度甚為嚴重，這似乎是聯儲局犯下政策錯誤的信號。她解釋，目前債息倒掛幅度已接近0.8厘，這通常預示着接下來經濟衰退或通脹不及預期。近期大宗商品價回落、零售企業大規模打折等迹象，都佐證了「通縮風險大於通脹」。

去年發生的「散戶戰大鱷」挾倉事件主角、被譽為「迷因股」始祖的電子遊戲零售商GameStop(GME)公布上季業績，在實體遊戲光碟日漸式微之下，公司收入不出意外地繼續下跌，按年減少8.49%至11.86億美元，是兩年來最大跌幅，亦差過市場預期。GME股價曾升2.23%。

於截至10月29日止一季，GME錄得淨虧損9,470萬美元，相對去年同期蝕1.02億美元；對應經調整每股虧損31美仙。行政總裁Matt Furlong表示，為了改善營運效率，公司正在調整成本以適應未來的需求，包括在下半年裁員、取消及精簡部分業務部門等。他表示，目前有兩大首要任務，包括在短期內實現盈利，以及長遠地推動業務實際增長。

數據方面，聯儲局公布，10月消費信貸總額為4.729萬億美元，按月增加271億美元，低過市場預期；以年率計按月增長6.9%。勞工部數據顯示，上周首申領失業救濟人數為23萬人，符合預期；截至前周止持續申領人數為167.1萬，高過預期。