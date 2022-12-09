東方日報B2：港股下輪反彈　睇通關

港府周四最終只是稍為放寬隔離令和檢疫令，直言未能放寬社交距離限制，惟事前消息滿天飛，市場亦結合內地近日連環給防疫措施減辣和穩經濟的論調，憧憬中港兩地通關不遠，港股周四報復式反彈逾600點，收復周三的失地。分析指，現時港股「最壞時候已過」，但也反映了大部分利好因素，下季恐難突破兩萬點，下一輪反彈就要等通關。

恒指高開150點後升幅持續擴大，最多飆706點，高見19,521點，收市仍升635點或3.37%，收報19,450點；國企指數收報6,666點，升233點或3.63%；科技指數收報4,270點，升265點或6.64%。港股總成交額逾1,600億元，「北水」經港股通淨賣出4.24億元。

信安香港投資策略部主管陳曉蓉認為，港股最壞情況已過，指過去30年曾歷經8次熊市，平均歷時11個月，惟今輪已持續21個月，實屬罕見，傾向認為今年低位已大部分反映利淡因素，恒指在17,000至18,000點有較大支持。

不過，她提醒，恒指下季只望於17,500至20,000點區間上落，理由是港股本季升幅已大部分反映內地防疫政策的利好因素，新一輪反彈要疫情防控政策放寬更多，加上港股估值有所回升，以及外圍股市出現轉弱迹象影響，目前對港股及A股看法維持「中性」。

她稱，短期看好現金流較高和防守性較強的公用股和中資電訊股，以及受惠國策的新能源汽車股。若投資氣氛進一步改善，亦可提前部署科技股和復常概念的非必需性消費品、線下零售、餐飲和航空股。科技股的監管壓力中長期不會消失，惟明年內地主要經濟目標為「穩增長」，若行業出現重大調整將嚴重拉高失業率，因此監管調控應不會出現大轉變。

認為港股最壞時機已過的還有黃國英資產管理公司董事黃國英。他認為，選股上較進取的可觀望權重佔比大的藍籌股，保守則選銀行、電訊以及能源等板塊，尤其「中字頭」國企股，主因有一定抗跌力。

內地重開邊境將對港股帶來極大提振作用，野村上調MSCI香港指數評級至「中性」，看好價值型股份、中國重開概念股，對科技硬件股看法亦轉為樂觀，但對電動車及再生能源股「中性」，亦對金融股保持謹慎。該行稱，下季中美兩國的經濟數據還會較弱，且聯儲局繼續加息，日本以外的亞洲股市會因風險胃納較低而繼續波動，惟內地經濟重新開放和美國加息周期將走到盡頭，應趁波動市加倉，捕捉次季起更持久的反彈。