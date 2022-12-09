法盛投資管理︰機構關注通脹利率走勢　戰爭為最大威脅

2023年將至，投資界多視之為又一動盪的一年。法盛投資管理(Natixis Investment Managers)發表的明年投資展望報告顯示，高達57%的機構投資者視戰爭為明年經濟的最大威脅，緊隨其後的是央行政策失誤及中美關係緊張。至於就投資組合風險而言，機構投資者最關心的是通脹和利率走勢。

法盛報告顯示，不少機構投資者認為，全球來年滯脹威脅遠較經濟衰退高，其中有高達85%受訪者估計明年經濟將陷入衰退，54%更認為此乃控制通脹的必要條件，而單靠央行貨幣政策亦無法解決有關問題。

報告又提及，最多機構投資者將通脹和利率視為投資組合面臨的兩大風險，而隨着央行逐步取消其資產購買計劃，流動性也是問題之一，而將流動性視為投資組合風險機構投資者，比率則由一年前的13%，急升近兩倍至36%。

雖則不少機構投資者對後市仍憂心忡忡，惟數據亦顯示，有63%受訪者指來年最看好私募股權(Private Equity)表現，另有56%及51%機構則對明年債市、股市場有信心。他們又估計，跑贏大市的股票會是來自醫療保健、能源和金融行業。

美元方面，這些機構投資者對美元看法分歧，料繼續做好及轉弱的比例各佔49%及51%。不過83%受訪者料美元將保持全球領導地位。

是次法盛調查訪問了500位機構投資者，這些機構為全球公共和私人養老金、保險公司和主權財富基金等，合共管理20.1萬億美元資產。