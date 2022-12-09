【東方產評】疫障自毀不可長　重啟經濟迎新象

持續近3年的新冠肺炎疫情下，兩地經濟通關無期，令內內外外的信心跌至低谷，已到了不得不正視的地步。近周內地防疫終於有「鬆綁」迹象，而在防疫政策問題上一直處於被動狀態的香港，亦隨之進一步放寬防疫，但顯然做得不足。基本上，在確認疫情威脅減緩下，兩地「通關」應該宜早不宜遲，期望能扭轉頹局，在迎面而來的新年之始，創造樂觀新景象，讓市場信心回歸，為兩地經濟重納正軌，再展旭日！

每逢年尾，都是內地市場人流、物流與資金流緊張的季節，能積極梳理，居民過豐年，新年自能開好局。偏偏今年初以來，世界主流都是走出疫情，重啟經濟，但內地卻維持嚴格的「動態清零」防疫政策，未有及時因應疫情變化而調整，結果打擊內部需求，並演變成社會不穩定因素。時值化解內房危機處關鍵時刻，不容半點差池，穩內需更顯重要，撬動資本市場發展，協助解決內房債彈成當務之急。近期內地終於果斷行事，確認病毒威脅已減弱，多地放寬防疫，從善如流。隨着各地經濟活動逐步復常，居民積極打點春運，過春節，籌劃明年的發展大計，年關前這步棋終於行對了，明年內地經濟展望有望撥開雲霧，喜見曙光。

在防疫政策問題上，一直處於被動的香港，亦着手進一步放寬防疫，惟相對於國際水平仍未夠徹底，新年前宜盡快全面取消各項防疫入境限制，與國際重新全面接軌，真正兌現「香港回來了」。事實上，在重啟經濟上，香港已滯後競爭對手至少大半年時間，得加快追回失地，徹底改變外界對香港經濟的悲觀情緒，讓資金重新流入，始能徹底改善景氣，樓市、股市以至政府財政，始有望走出死胡同。

是故，刻下最重要的，莫過於兩地盡快實現有序通關。不少分析指，這可能在3月內地兩會之後，但這未免太遲了。若然當局肯定疫情威脅已基本解除，就有責任採取所有可行的措施，盡快讓經濟復常，而當中的關鍵，就在通關，這不僅是有力穩定內部經濟形勢的重要一步，也是應對西方制華，增強地區經貿合作化解外部危機的重要條件。14億人口市場是中國重要的籌碼，但若然繼續關着門，生產交流無法正常運作，改革開放又可以從何談起？

香港作為國際金融中心，不能一直在坐着呆等，踢一踢，郁一郁，得盡快取消不必要的防疫措施，解除防控疾病規例限制，讓入境政策正常化，這是作為一個「自由貿易港」的基本條件，人流得以自由進出，國際商旅始可全面恢復正常，並支持金融市場重展活力，屆時中國資產價值自會重新釋放，香港的國際金融中心角色亦自能重獲外界重視。

一年之計在於春，兩地是要扭轉目前的經濟殘局，讓來年開好局，就得積極把握時間，理順各項內部政策。內循環戰略既是中國經濟實力的關鍵，國際金融功能就是香港經濟的命脈所在，「疫」障消除，一切自能重拾正軌，這樣大灣區協作、兩地金融互聯互通、亞洲經貿合作等戰略才有用武之地，也好為明年環球經濟重心加快東移創造更多有利的條件。