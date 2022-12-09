加國收緊外國投資　擬針對中資

西方聯盟制華無所不用其極。美國盟友加拿大正商議立法加強外國投資規範。據該國工業部長商鵬飛在聲明中表示，對投資加拿大法案(ICA)的擬議修正案，包括賦予政府權力，在對外國投資在國家安全審查期間附加條件，以及對不合規行為進行更嚴格的懲罰，強調新版ICA法案將有助於在外國投資對國家安全構成威脅時，政府能夠繼續果決地採取行動。

上個月，加拿大在進行國安審查後，下令3家中資企業撤出在加拿大重要礦產投資。在這個背景之下，傳來該國擬對外國投資法的修改，加大審查權力，顯然容易令人聯想到，正是衝着中資而來。此前，該國外交部長承諾，將加強外商投資規則，明言修訂是應對中國和印太地區的戰略的部分內容，而該國新的印太戰略便聲稱，中國在全球具有破壞性云云。

據報，是次相關提議的調整，包括在暫定交易受到政府主導的安全審查時，允許內閣對相關交易施加條件；同時強制要求考慮投資某些敏感領域(如量子科學、關鍵礦物和人工智能等其他敏感技術)的投資者提前向加拿大政府通報其意圖。

此外，外媒報道，加拿大總理杜魯多指，將針對一家和北京有關的公司，獲得供應並維護聯邦警察無線電設備的合約進行審查。據報該項價值50萬美元、為防竊聽的無線電頻率濾波系統合約，被中國海能達通信控股的加拿大公司Sinclair Technologies拿下，而總部位於深圳的海能達通信有國資參與，並已被美國納入黑名單。