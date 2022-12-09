道指升183點　布油跌逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至104.79；港匯見7.784；離岸人民幣(CNH)報6.9605；美元兌日圓處136.55；歐元報1.0556，英鎊報1.2235。金價處1,789.87美元。布油報76.51美元，紐油報72.03美元。比特幣升2.3%，報1.72萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報33,781點，升183點或0.55%；標指收報3,963點，升29點或0.75%；納指收報11,082點，升123點或1.13%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報19,504點，升53點。

●即月恒生指數夜期收報19,596點，升97點，高水146點，成交20,270張。

●國際油價連跌5日，紐約期油收報每桶71.46美元，跌0.55美元或0.76%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.15美元，跌1.02美元或1.32%。

●紐約期金收報每安士1,801.5美元，升3.5美元或0.19%。

●英國富時100指數收報7,472點，跌17點或0.23%；德國DAX指數收報14,264點，升3點或0.02%；法國CAC指數收報6,647點，跌13點或0.2%。

●融創中國：已向債權人小組提呈初步重組框架。

●九毛九遭控股股東減持，套現8.8億元。

●信用卡疑遭集體盜用。渣打指受影響帳戶僅1%，下周安排退款。

●法興︰財政開支不斷膨脹 加息無以為繼

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