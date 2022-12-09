融創：已向債權人小組提呈初步「債轉股」計劃

債務重組進展方面，集團一直在與集團發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務(現有債務)的若干持有人及其顧問進行溝通，該等現有債務持有人成立的境外債權人小組持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

公司已向債權人小組提呈初步重組框架。其中降槓桿計劃，公司擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具，公司正與債權人小組探討不同的結構，以實現降槓桿的目標；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年，為了向集團提供適當的時間以恢復營運及流動性，預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付；若干資產的處置所得款項淨額將作為償還新票據的額外資金來源；及向支持重組方案的債權人提供同意費。

集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，尚未就境外重組的條款訂立正式協議，集團預期將繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話。

截至2022年6月30日，集團物業開發板塊包含其合營及聯營公司的現金餘額合計約為1,200億元人民幣，其中併表的現金餘額約為410億元人民幣。該等現金大部分存放於項目層面的監管帳戶。

集團預測，於未來7年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為3,200億元人民幣，當中約20%預期可用於集團境外實體償債；及於未來7年或更長時間內，集團將視市場情況及資產營運情況可能考慮逐步出售部分資產，預計將使集團的整體流動性增加約600億元人民幣。

另外，集團公布截至2021年12月31日止經審核全年業績，股東應佔虧損382.64億元人民幣(下同)，每股虧損8.27元，不派息。公司2020年股東應佔溢利356.43億元。

融創已自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。