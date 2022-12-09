內地11月通脹降至1.6%　PPI跌1.3%

內地11月份消費物價指數(CPI)按年升1.6%，較10月份的升2.1%進一步回落，符合預期；生產物價指數(PPI)按年跌1.3%，預期跌1.5%，前值跌1.3%。

11月CPI按月轉跌0.2%，其中，食品價格由10月上漲0.1%轉為下降0.8%，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，鮮菜因天氣條件較好供應充足，價格下降8.3%，降幅比10月擴大3.8個百分點；中央儲備豬肉投放工作繼續開展，生豬供給持續增加，豬肉價格由升轉跌，下降0.7%；鮮果價格季節性上漲1.5%。非食品價格繼續持平。非食品中，國際油價變動影響內地汽油和柴油價格分別上漲2.1%和2.3%；冬裝新款上市，服裝價格上漲0.4%；受疫情影響，飛機票和賓館住宿價格分別下降7.5%和2.9%。

至於11月CPI按年升幅回落較多，主要是去年同期對比基數走高影響。其中，食品價格上漲3.7%，漲幅比10月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約0.68個百分點。食品中，豬肉價格上漲34.4%，漲幅比10月回落17.4個百分點；雞蛋、鮮果和禽肉類價格分別上漲10.4%、9.6%和8.5%；糧食和食用油價格分別上漲3%和7.6%，漲幅比10月均有回落；鮮菜價格下降21.2%，降幅比10月擴大13.1個百分點。非食品價格上漲1.1%，漲幅與10月相同，影響CPI上漲約0.88個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲11.4%、12.3%和4.6%，漲幅均有回落；家庭服務價格上漲2.3%，漲幅比10月回落0.2個百分點。

PPI方面，受煤炭、石油、有色金屬等行業價格上漲影響，PPI按月微升0.1%；受去年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。按年比較下，生產資料價格下降2.3%，降幅比10月收窄0.2個百分點；生活資料價格上漲2%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有15個，價格上漲的有25個。主要行業中，價格降幅擴大的是化學原料和化學製品製造業下降6%，擴大1.6個百分點；化學纖維製造業下降3.7%，擴大2.6個百分點。價格降幅收窄的是黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.7%，收窄2.4個百分點；煤炭開採和洗選業下降11.5%，收窄5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降6%，收窄1.8個百分點。價格漲幅回落的是石油和天然氣開採業上漲16.1%，回落4.9個百分點；農副食品加工業上漲7.9%，回落0.8個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲6.9%，回落1.7個百分點。計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲1.2%，漲幅擴大0.6個百分點。