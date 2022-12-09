【高盛推介】資金留意科網淡倉
2022年12月09日 10:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(8日)重上310港元水平收市，升約5.7%，周五(9日)早段高見322.4元，突破3個月高位後倒跌。現報315.8元，跌約0.5%。騰訊公布，周四於聯交所回購112萬股，涉資約3.51億元。
美團周四重上170元水平收市，升約6.4%，周五早段高見180.3元後倒跌。現報176.5元，跌約1%。有券商指中資互聯網股在市場料重新開放下，本月出現強勁反彈，並料勢頭將持續到明年上半年，並料美團將成為重新開放的潛在受惠者。
阿里巴巴周四升約5.1%，周五早段高見92.4元後倒跌，及後反彈。現報90.45元，升約1.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署科網淡倉，騰訊淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,910萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。同期美團淡倉共錄得約5,540萬元資金流入。
阿里方面，本周一(5日)至本周三(7日)共錄得約1,140萬元資金流入淡倉後，周四獲資金轉向沽出。
投資者如看淡騰訊，可留意屬輕微價外的低面值騰訊沽(24086)。
騰訊沽24086，行使價263.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、低面值。
投資者如看淡美團，可留意屬較貼價的美團沽(23514)。
美團沽23514，行使價158元，2023年2月21日到期，實際槓桿4.7倍，較貼價。
投資者如看淡阿里，可留意屬貼價的阿里沽(22346)。
阿里沽22346，行使價85.73元，2023年3月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
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