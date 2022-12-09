【高盛推介】舜宇升幅超過大市 資金部署好倉
2022年12月09日 11:41
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果概念股周四(8日)受消息帶動急漲，舜宇光學科技升約6.3%，重上100港元水平收市。周五(9日)早段低開約0.3%後隨即反彈，最高見104.7元，靠近近3個月高位。現報104.6元，升約4.1%，跑贏大市。有報道指蘋果代工廠產能提升，使發貨時間提前。據其官網顯示，iPhone 14 Pro系列發貨時間最快提前兩周。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於近日獲資金轉向流入，本周三(7日)及本周四共錄得約40萬元資金流入。
投資者如看好，可留意屬行使價110元以下的認購證中，槓桿最高的舜光購(25322)。
舜光購25322，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿3.7倍，行使價100元以下產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。