【高盛推介】舜宇升幅超過大市　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果概念股周四(8日)受消息帶動急漲，舜宇光學科技升約6.3%，重上100港元水平收市。周五(9日)早段低開約0.3%後隨即反彈，最高見104.7元，靠近近3個月高位。現報104.6元，升約4.1%，跑贏大市。有報道指蘋果代工廠產能提升，使發貨時間提前。據其官網顯示，iPhone 14 Pro系列發貨時間最快提前兩周。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於近日獲資金轉向流入，本周三(7日)及本周四共錄得約40萬元資金流入。

舜光購25322，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿3.7倍，行使價100元以下產品中，槓桿最高。

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