ING銀行：中國經濟前景取決於放寬防疫　歐美衰退成阻力

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表報告，表示2023年中國經濟前景將取決疫情防控措施放寬及何時重新開放。額外阻力將來自歐美經濟衰退，財政支出或可提供一定程度的支持。

對於2023年對中國經濟展望，ING銀行預期內地疫情防控措施會在2023年上半年逐漸放寬，內地新冠疫情在第四季再度爆發，新增病例個案或將提高經濟下行風險。該行預計此情形至少將持續至2023年第一季。即便疫情防控措施放寬，處於高位的確診個案或令民眾擔心前往人群密集場所，進而對生產及零售業產生不利影響。

該行又認為，受歐美衰退影響，2023年外部需求或將進一步疲弱。美國及歐洲為中國第二及第三大出口地區。雖非新的經濟壓力，但由於歐美明年上半年很大機會出現經濟衰退，導致外部需求將進一步惡化。根據該行預測，經濟衰退預計不會持續至第四季出口旺季，但出口需求能否復甦仍有待觀望。

該行並提到科技業走向，指科技發展的挑戰意味財政赤字將創歷史新高。美國《晶片法案》禁止將半導體及其他相關貨物運往中國，促使內地投資本地科技發展。內地和私營部門將提高研發開支以發展高科技，特別是半導體晶片設計和製造方面，並繼而生產本地半導體機器。過程或會相當漫長，而且可能很難趕上日新月異的科技發展。