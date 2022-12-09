航運數據顯示　美國進口中國貨品顯著下降...

外媒引述研究機構的數據顯示，以美國為目的地的貨櫃航運出現巨大變化，從中國出發的船隻減少，從東南亞出發的船隻則增加，反映疫情後的消費模式改變，以及美中關係惡化。

報道指出，整體而言，10月從亞洲運往美國的貨櫃載運量按年減少9%，降幅較9加劇，顯示美國零售業者在疫情後大舉囤貨導致庫存比例增加，今年底購物旺季前的需求明顯較去年疲弱。

10月從中國(包括香港)出發，開往美國的貨櫃輪運載的標準箱(TEU)只有約87.68萬個，較去年同期大減21%，並創2020年5月以來新低。而跌幅較9月份的13%明顯擴大。同時，10月從東南亞出發運往美國的貨運量，按年大增22%，至41.52萬個TEU，而且維持9月份的增幅。

此外，最新數據顯示，東協(ASEAN)國家佔所有亞洲輸美貨運的比重，在10月升至26%，相反中國的比重縮至只有54%。主要由於家具、床墊、以至服飾等美國消費者常買的商品，過往通常在中國製造，現時卻逐漸轉移到越南等東協國家生產。同時，美國在疫情期間對電子裝置及家居用品的需求有所消退。

三井住友信託銀行首席經濟學家Kaori Yamato指出，與2018至2019年相比，中國在2020至2021年出口到美國的橡膠產品和機械比重上升，主要是居家辦公必備的乳膠手套和電腦。由於關稅降低和豁免，進口需求暴增，但這些靠封鎖帶來的需求正在消退，供應鏈瓶頸亦正緩解。