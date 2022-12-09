中原按揭：傳再有銀行上調H按封頂息　料本月P息加0.25厘

兩家大型銀行上月已上調新造按息，市傳再有銀行上調「H按」新做按揭封頂息率，實際息率加0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近與樓按相關的1個月港元拆息徘徊於接近5厘水平，創逾14年新高，明顯高於市場按息介乎2.875至3.375厘，加上定存息競爭持續激烈，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，因此銀行決定上調新造按息紓緩息差壓力。

她指出，11月至今累計共四家大型銀行已先後上調按息，具領導指標性作用，預期其他銀行將陸續跟隨上調新造按息，由於12月中美國加息後，料本港最優惠利率(P)將再次上調，加幅相信是0.25厘，屆時市場按息將升至約近3.5厘水平，介乎3.375至3.625厘。

王相信，有關銀行之按息新調整將分別於12月19日及12月23日才生效，預期市場會即時出現加快提交新按轉按申請的尾班車效應，建議有需要上會的用家加快提交按揭申請。

現時因應不同銀行、一、二手物業、及不同調整步伐和寬限期令銀行之間的按息差距擴大，目前市場上按息仍介乎2.875至3.375厘，料月中銀行加P後及銀行陸續完成調整新造按息後，市場按息約介乎3.375至3.625厘，用家可因應申請的按揭額及一二手物業類別比較適合自己的計劃。

她認為，是次大型銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，有關銀行上調新造按息0.25厘後，一手物業之按息以H按封頂息或P按息計現時低至3.125厘（由2.875厘加至3.125厘)，30年期計，500萬元按揭額每月供款增674元，加幅3.2%；而二手物業之按息以P按息計低至3.225厘（由2.975厘加至3.225厘，30年期計，500萬元按揭額每月供款增679元，加幅3.2%。