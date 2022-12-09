二手樓價指數連跌9周　重返5年半前水平

中原城市領先指數CCL最新報157.67點，重返2017年5月水平，按周跌0.94%，連跌9周共7.59%。11月3日加息後第2周，整體樓價續跌。CCL由歷史高位191.34點累跌17.60%，2022年計累跌14.57%。

周三(8日)政府宣布縮短隔離時間，對樓市的影響將於12月底公布的CCL才開始反映。另外，本地拆息上升增加銀行的加息壓力，下周四(15日)美國將公布議息結果，將於2023年1月上旬的CCL才開始反映。現時CCL距離預期下個低位144點，相差13.67點或9.49%，估計明年新春前後達到。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.08點，重返2017年4月水平，按周跌1.08%，連跌9周共7.99%。CCL(中小型單位)報155.57點，重返2017年4月水平，按周跌1.06%，連跌9周共7.95%。CCL(大型單位)報167.86點，重返2018年2月水平，按周跌0.35%。

四區方面，新界西樓價跌勢明顯加快，近3周累跌超過半成。新界西CCL_Mass報145.03點，重返2017年9月水平，按周跌1.79%，連跌3周共5.89%。九龍CCL_Mass報148.42點，重返2017年4月水平，按周跌1.86%，連跌4周共5.72%。新界東CCL_Mass報168.69點，重返2017年10月水平，按周跌0.95%，連跌2周共2.84%。港島CCL_Mass報163.45點，重返2017年4月水平，按周升0.45%，連升2周共1.83%。