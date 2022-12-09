道期升80點　美匯指數企104水平

2022年12月09日 16:11
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    ●美匯指數報104.67；港匯見7.7901；離岸人民幣(CNH)報6.9503；美元兌日圓報136.34；歐元企1.0569，英鎊處1.2254。金價報1,790美元。布油報76.43美元，紐油報71.76美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升80點。
    ●市後關注點
    21:30 美國11月生產物價指數(PPI)
    21:30 美國12月密歇根大學消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報19,900點，升450點或2.31%；國企指數收報6,834點，升167點或2.51%；科技指數收報4,369點，升99點或2.33%。主板成交1,994億港元。https://bit.ly/3FhSVV6
    -融創：已向債權人小組提呈初步「債轉股」計劃。
    -麥格理調升4內銀H股目標價，首選中行。
    ●滬綜指收升9點，釀酒股升2.6%，有色金屬及水泥股同升1.8%，金融及地產股亦升0.8%。https://bit.ly/3W6CZvA
    -IIF：11月逾660億外資湧內地股市，創年內最多。
    ●中國經濟：
    -內地11月通脹降至1.6%，PPI跌1.3%。
    -ING銀行：中國經濟前景取決於放寬防疫，歐美衰退成阻力。
    -法巴：中國經濟有望明年次季反彈。
    ●銀行業：
    -中原按揭：傳再有銀行上調H按封頂息，料本月P息加0.25厘。
    -星之谷：提醒業主可搶先於限期前交表，以鎖定H按舊息率。
    -傳恒生銀行本月19日起上調「H按」封頂息率0.25厘。
    ●航運數據顯示，美國進口中國貨品顯著下降...
    ●GUM：11月強積金回報9.4%，人均賺19412元。
    ●財庫局：樓市辣招有存在價值，港按揭資產質素穩健。
    ●調查：銀行信用風險轉型成高度優先項目。
    ●IMF料低收入國家2026年前仍需3.9萬億外部融資。
    ●Sensor Tower：騰訊《王者榮耀》11月再奪全球手遊暢銷榜冠軍。
    ●美股：
    -美國率先攔路！微軟收購暴雪，FTC提反壟斷訴訟。
    -Apple擬2025年推折疊iPad。
    -高盛CEO傳着力提升股東回報率，高級職員花紅恐削半。
    ●耶倫力撐經濟衰退可避免，抗通脹方向正確。
    ●惠譽料2023年全球汽車產銷量按年增約5%。