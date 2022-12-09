建銀國際：港股估值修復至少進行到明年3月

恒生指數周五(9日)收報19,900點，距離兩萬點大關只有半步之遙，建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利表示，目前長倉基金還沒真正返回中資市場，港股有機會稍作調整，然後繼續向上。至於過去幾年港股估值平均在11.6倍，目前港股還有估值修復空間，預估這一輪估值修復大機會至少進行到明年3月。

該行指出，短期內發生全球性或區域性金融危機的可能性不大，歐美經濟溫和衰退是更可能的結果，而這種情形有利於新興市場和中資股相對跑贏。預計明年恒生指數波動區間介乎16,200至22,200點，國企指數波動區間介乎5,700至7,800點，科技指數波動區間介乎3,200至5,300點。至於明年恒指盈利預測或按年增長6%，其中中資股盈利預測增速或達8%，主要基於內地和香港經濟將溫和復甦、成熟市場衰退、美國聯儲局加息周期結束及人民幣匯率反彈。

趙預計，港股明年低位(即約16,000點)可能最快在第二季出現，主要是市場尤為關注聯儲局會否結束加息，屆時美國經濟步入衰退信號或較為強烈。傳統上，美股5月份表現較弱，加上面臨債務上限等問題，預計美股可能在第一季末至第二季下跌，繼而拖累港股；之後走勢則視乎明年中基本面會否有改善，目前不宜過早判斷。

該行關注增長、質量與低波動因子，總體超配周期股及科技成長股，自下而上精選業績能見度高的科技龍頭及地產行業整合的受益者，財務穩健、估值低企且股息回報不俗的「中字頭」國企股有重估空間，隨着疫情緩解及防疫政策動態優化，本地及中資出行股及消費股有修復機會。