【產經直播】港股升勢沒法擋 唔使抖繼續上？
2022年12月09日 16:15
東網電視更多新聞短片
市場憧憬中港兩地短期內通關，港股周五(9日)再發力，朝兩萬點關進攻，內房板塊、大型科網股、金融股領漲，收市升450點，報19,900點。科指亦升2.3%，報4,369點。此外，內地上月通脹回落，即意味貨幣政策仍有寬鬆空間？對中港股市有利？
有傳內地將於下周四(15日)召開中央經濟工作會議，據報會聚焦探討扭轉內地樓市下行的趨勢，或釋放出支持內地樓市發展信號，包括擬淡化「房住不炒」論述等。內房及物管板塊爆升，龍湖集團(00960)急彈逾18%，碧桂園(02007)升逾8%，投資者要點跟進？
據報內地金融監管部門為維護金融市場穩定，建議保險公司承接內銀賣出債券，以緩解銀行應對理財產品的贖回壓力，慎防債市進一步波動。內銀及內險股今日普遍做好，消息要點解讀？
在港上市的晶片股華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)，今日升幅跑贏大市。日前有傳荷蘭政府官員計劃對中國祭出新出口晶片製造設備管制措施，可能禁止銷售製造14納米或更先進晶片的設備，或將其貿易規定與美國對華限制保持一致。晶片股懶理壞消息反彈，中國晶片自主化概念繼續有炒作？
內地乘聯會公布，內地11月乘用車零售銷量僅164.9萬輛，按年下降9.2%，按月亦跌10.5%，為2008年後首見「金九銀十銅十一」一月低於一月。該會更指若汽車購置稅減半政策不延續的話，明年乘用車總體零售恐零增長。再有車廠公布最新銷售數字，廣汽集團(02238)公布11月汽車銷量按年降15%；長汽(02333)11月汽車銷量按年下跌29%。個別汽車逆市下跌，前景睇淡？
逆市向下的有內地餐飲股九毛九(09922)，該公司公布，其主席、行政總裁兼控股股東管毅宏減持4,800萬股，套現8.88億元。在內地復常概念炒作下，該股近月回升不少，大股東選擇在這時候沽貨有咩啟示？
《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道