【產經直播】港股升勢沒法擋 唔使抖繼續上？

市場憧憬中港兩地短期內通關，港股周五(9日)再發力，朝兩萬點關進攻，內房板塊、大型科網股、金融股領漲，收市升450點，報19,900點。科指亦升2.3%，報4,369點。此外，內地上月通脹回落，即意味貨幣政策仍有寬鬆空間？對中港股市有利？

據報內地金融監管部門為維護金融市場穩定，建議保險公司承接內銀賣出債券，以緩解銀行應對理財產品的贖回壓力，慎防債市進一步波動。內銀及內險股今日普遍做好，消息要點解讀？

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