專家樓評：居屋交投表現成第四季樓市關注點

近日氣溫轉涼好比近期本港樓市，今年住宅樓價累跌逾一成，由「堅離地」轉為逐漸「貼地」，不過未有帶動整體交投回升。據土地註冊處最新資料顯示，11月整體住宅物業(包括一手私宅，二手住宅，但撇除一手公營房屋)錄2,886宗註冊，較10月的3,306宗減少約12.7%，創近3年新低。第四季市場亮點落入居屋市場，「居屋2022」於11月中開始啟動揀樓程序，而新一批「白居二」合資格人士亦投入市場，購買二手居屋單位，或可為市場注入動力。

在新冠疫情及加息的陰霾持續之下，難免影響買家入市信心，新盤表現強差人意。據資料顯示，一手私宅方面，11月錄374宗註冊，較10月的682宗減少約45.2%，其中港島區僅錄5宗註冊，較10月的11宗減少約54.5%，九龍區錄69宗註冊，較10月的94宗減少約26.6%，而新界區則錄300宗註冊，較10月的577宗減少約48%。

至於二手住宅方面，11月錄2,512宗註冊，較10月的2,624宗減少約4.3%，其中新界區錄1,359宗註冊，較10月的1,472宗減少約7.7%；九龍區錄745宗註冊，較10月的760宗減少約2%；相反，港島區錄408宗註冊，較10月的392宗增加約4.1%。若以2022年首11月註冊量較多的屋苑計，其中新港城宗數跌幅最大，該屋苑錄127宗，比起去年同期263宗大減約51.7%；其次是映灣園，宗數按年亦大跌約49.8%；珀麗灣及康怡花園分別跌約47.4%及約46.7%；將軍澳中心、海怡半島、淘大花園亦跌逾45%；太古城、杏花邨、麗港城、維景灣畔、新都城、愉景灣與麗城花園均跌逾4成。

現時居屋市場較為備受關注，最主要原因，「居屋2022」於11月15日揀樓程序已開始，與此同時，房委會亦於11月中開始向新一期「白居二」買家發出申領購買資格證明書的批准信，換言之上述買家已陸續投入市場，近月居屋市場頻頻出現「時光倒流價」，亦成為準買家入市的誘因。值得注意，一直以來，居屋業主承造按揭，只可選擇最優惠利率按揭計劃(P按)，但由今年11月起，房委會已接納銀行提供拆息按揭計劃(H按)，即居屋業主可以自由選擇H按式P按，比以前只可以用P按更具靈活，按揭選擇增加，對居屋業主可說是更錦上添花。

香港置業行政總裁 馬泰陽(Dave Ma)