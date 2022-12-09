大埔半新樓3年帳蝕19%沽　鰂魚涌康山花園價回6年前

再有半新盤錄得蝕讓成交，大埔白石角雲滙開放式單位以415萬元售出，原業主持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面虧損約95.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌居屋康山花園10座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價600萬元，最終願減82萬元，以518萬元易手，呎價約8,750元，成交價屬3房新低價，重返2016年水平。

●美聯曾有聰指，北角維多利中心3座中層C室，實用面積約534方呎，三房間隔，原業主減價，樓價低市價約1成，故獲上車用家以788萬元承接，呎價約14,757元，原業主於2004年以約206萬元購入上，帳面獲利約582萬元，升值約2.83倍。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園12月暫約4宗買賣，屋苑4期1座低層A室，實用面積約652方呎，套三房間隔，最新以788萬元成交，呎價約12,086元，原業主於2010年6月以438萬元購入，持貨約12年半帳面獲利350萬元離場。

●世紀21家天下黎振傑透露，旺角居屋富榮花園2座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以442萬元易手，呎價約9,132元，原業主早於1998年10月以150萬元購入，持貨約24年帳面獲利292萬元離場，期內升值約1.9倍。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒1座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，最初開價930萬元，議價後最終以850萬元易手，呎價約15,343元。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣碧海藍天5座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望內園景，原業主早前開價約950萬元放盤，及後因應市況減至760萬元，最終議價到745萬元促成交易，累減205萬元，呎價約14,841元。

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新界區

●中原許秋偉表示，大埔白石角雲滙2座低層B1室，實用面積約292方呎，開放式間隔，開價約450萬元，議價後以415萬元沽出，呎價約14,212元。原業主於2019年以510.6萬元購入單位，持貨3年帳面蝕讓約95.6萬元，貶值約18.7%。

●中原鍾國基指，大埔寶馬山錄本月首宗成交，屋苑10座中層C室，實用面積約791方呎，三房連套房間隔，開價約850萬元，議價後減價50萬元，以800萬元沽出，呎價約10,114元。原業主於2014年以約725萬元購入上址，持貨8年帳面獲利約75萬元，單位升值約10.3%。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔寶湖花園B座中層5室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原叫價460萬元，減價50萬元成交，減幅近11%，成交價410萬元，呎價約11,953元。原業主於2012年3月以210萬元購入單位，至今升值200萬元，升幅約95%。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣藍澄灣1座高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，新以約545萬元成交，呎價約12,084元，比市價低約3%，原業主2014年以468萬元買入，持貨8年帳面獲利約77萬元，期內物業升值約16%。

●利嘉閣蕭浩麟指，青衣海欣花園3座中層E室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望海景，以約626萬元易手，呎價約13,319元，原業主2015年以約549萬元購入，持貨約7年帳面賺約77萬元，或升值約14%，屋苑現有約30個放盤，入場費由約600萬元起。

●中原陳文杰表示，荃灣海灣花園3座低層A室，實用面積約533方呎，三房間隔，叫價600萬元，累減52萬元，以548萬元沽出，呎價約10,281元，減幅近9%，新買家為上車客。

●中原指，荃灣名逸居3座中層F室，實用面積約603方呎，「大兩房」間隔，不足一星期成功獲上車客承接，叫價860萬元，議價後共減50萬元，至810萬元成交，呎價約13,433元。

●美聯何振榮稱，荃灣荃威花園L座低層4室，實用面積約533方呎，兩房戶型，享山景，開價560萬元，放盤近1年，見樓市持續劣勢，無奈劈價141.2萬元離場，終以418.8萬元成交，呎價約7,857元。

●中原黃逸羲指，荃灣愉景新城一星期連錄4宗買賣成交，其中7座中層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享山景，今年9月初以800萬元放售，累減165萬元或21%，獲上車客以635萬元承接，呎價約13,093元。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門愛琴海岸3座高層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，原先叫價678萬元，減價113萬至565萬元成交，減幅約16.7%，呎價約10,886元。

●祥益古文彬稱，屯門倚嶺南庭高層K室，實用面積約587方呎，兩房間隔，原業主有輕微議價空間，區內換樓客遂便決定以628萬元購入自住，呎價約10,698元。

●中原葉津榮表示，屯門澤豐花園12月暫錄約2宗成交，屋苑5座低層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，享內園及河景，去年11月開始放盤，已補價自由市場叫價498萬元，連月減價後，最新叫價420萬元，終以373萬元成交，呎價約7,787元。

●祥益邱家邦表示，屯門啟豐園2座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，累減55萬元，以465萬元獲承接，呎價約12,500元，稍低於市價。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑H座高層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價約20萬元，獲區外白居二客以460萬元未補價第二市場價承接，呎價約7,077元。原業主於1998年以約91.6萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約368.4萬元，升值約4倍。

●中原王勤學表示，元朗區本月錄約25宗二手成交，與上月同期23宗相若，其中采葉庭暫錄1宗成交，屋苑10座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，11月放盤開價638萬元，減價28萬元，以610萬元沽出，呎價約13,261元。原業主於2016年10月以470萬元買入單位，持貨6年帳面獲利140萬元，單位升值30%。

●美聯馮根明表示，元朗RESIDENCE 譽88第2座中層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原開價690萬元，議價40萬元，以650萬元成交，呎價約12,524元。原業主於2016年以528萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約122萬元，升值近23%。

●美聯廖煜榮指出，元朗錦綉花園本月錄6宗成交，項目紫荊南路單號洋房，實用面積約1,035方呎，三房連套房間隔，連花園及雙車位，以1,218萬元連租約成交，呎價約11,768元。原業主於1997年以約580萬元購入上述物業，持貨25年帳面獲利約638萬元，升值約1.1倍。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區本月暫錄約10宗二手成交，其中粉嶺中心暫錄約2宗成交，屋苑A座低層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，開價約430萬元，議價後以390萬元易手，呎價約10,598元，做價時光倒流至2017年水平。原業主於2012年以205萬元購入上址，持貨10年帳面獲利約185萬元，升值約90.2%。

●美聯葉容生稱，粉嶺中心A座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，減價20萬元，以400萬元成交，呎價約10,870元。原業主於2003年以87.8萬購入單位，持貨逾19年帳面獲利約312.2萬元，升值超過3.6倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山海典灣6座中層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤半年開價720萬元，累減20萬元，獲買家以700萬元承接，呎價約14,257元。原業主於2014年3月購入上址，當時作價468萬元，持貨逾8年帳面獲利232萬元，升值50%。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山觀瀾雅軒4座中層D室，實用面積約601方呎，兩房間隔，開價約820萬元，減價70萬元，以750萬元易手，呎價約12,479元。原業主於2007年以276萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約474萬元，升值約1.7倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑B座高層14室，實用面積約424方呎，一房間隔，11月放盤叫價515萬元，現以495萬元獲承接，呎價約11,675元。

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