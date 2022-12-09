【樓價未跌完】美孚呎價插穿1萬　洋房銀主盤傳5年貶3成

二手樓價跌勢未停，反映主要屋苑價格的地產代理行樓價指數，今年暫跌約14.57%，即使藍籌屋苑荔枝角美孚新邨，本月平均呎價都已失守萬元關口。而屯門上車盤啟豐園錄蝕讓，兩房戶樓價約3年帳面貶值約12%。

美孚新邨近日樓價顯著下挫。中原馮健平指，該盤12月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約9,985元，創8年新低，其中8期百老匯街126號中層兩房單位，實用面積約674方呎，售價638.8萬元，呎價約9,478元。

各區蝕讓情況持續。市場消息透露，紅磡海濱南岸3座低層單位，實用面積約590方呎，市傳以868萬元售出，呎價約14,712元，呎價料屬近年低位。原業主持貨逾3年，帳面蝕逾100萬元。

即使新界細價上車盤，原業主都要損手離場。美聯顧耀彬表示，屯門啟豐園2座低層E室，實用面積約326方呎，以402.8萬元成交，呎價約12,356元。原業主於2019年購入，持貨逾3年帳面虧蝕約55.2萬元。

將軍澳日出康城再有「蝕本貨」。利嘉閣黃金欽指，MALIBU第2A座中層C室兩房戶，去年10月開價1,000萬元，劈價逾26%，至734萬元獲承接，呎價約15,991元。原業主於2018年以773萬元購入，持貨約4年帳面虧蝕約39萬元。

此外，銀主都要平價套現。消息稱，大潭紅山半島一幢洋房銀主盤，實用面積約3,134方呎，設天台及花園，市傳以約7,900萬元沽出，呎價約25,207元。據了解，上址10月中曾推出招標，當時估價約9,800萬元。資料顯示，與原業主約5年前購入價相比，物業帳面貶值約3,300萬元，貶幅約3成。