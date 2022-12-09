新盤UPDATES：豪客斥5900萬連購兩伙頂層戶
2022年12月09日 21:33
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雖然樓市氣氛未見好轉，但無阻部分大手客的入市計劃。西南九龍有項目獲買家斥5,900萬元連購兩伙頂層特色戶。
●西南九龍維港滙II連沽兩伙連天台戶
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(9日)連沽兩伙連天台特色戶，單日套現5,900萬元。
市場估計，上述屬「一客兩食」成交個案。單位包括6座29樓A室，實用面積919方呎，屬三房連多功能房間隔，連50方呎平台，內設樓梯通往778方呎天台，成交價為3,000萬元，呎價約32,644元。同時，毗鄰的6座29樓B室，實用面積917方呎，同屬三房連多功能房間隔，連48方呎平台及883方呎天台，以2,900萬元成交，呎價約31,625元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna下周二賣3伙開放式戶
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周五(9日)上載銷售安排，落實下周二(13日)起以先到先得及價單形式發售3伙開放式戶。單位包括第8B座3樓D室、8樓D室及10樓D室，全屬實用面積279方呎，折實售價由402.13萬至414.38萬元，折實呎價約14,413至14,852元。
●觀塘凱滙三房戶1,795萬元沽
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，最新沽出2座52樓M室，實用面積880方呎，屬三房連儲物室間隔，以1,795.2萬元成交，呎價為20,400元。
●長沙灣The Campton兩房998萬元售出
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周五(9日)沽出27樓L室，為實用面積466方呎的兩房單位，以998.1萬元成交，呎價約21,418元。
●啟德THE HENLEY II兩房售1,497萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，新近沽出1座33樓D室，實用面積476方呎，兩房間隔，以1,497.1萬元成交，呎價約31,452元。
●沙田大圍站柏傲莊III月內錄10宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得376宗終止買賣個案，佔成交量846宗約44%，而涉及總成交金額逾57.7億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加3宗個案，單計本月累積有10宗。新近錄得的個案包括8B座49樓B室，實用面積509方呎，兩房間隔，原本於去年6月以1,337.5萬元成交，當時呎價26,277元，惟交易已於昨(8日)終止。