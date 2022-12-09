新盤UPDATES：豪客斥5900萬連購兩伙頂層戶

雖然樓市氣氛未見好轉，但無阻部分大手客的入市計劃。西南九龍有項目獲買家斥5,900萬元連購兩伙頂層特色戶。

●西南九龍維港滙II連沽兩伙連天台戶

市場估計，上述屬「一客兩食」成交個案。單位包括6座29樓A室，實用面積919方呎，屬三房連多功能房間隔，連50方呎平台，內設樓梯通往778方呎天台，成交價為3,000萬元，呎價約32,644元。同時，毗鄰的6座29樓B室，實用面積917方呎，同屬三房連多功能房間隔，連48方呎平台及883方呎天台，以2,900萬元成交，呎價約31,625元。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna下周二賣3伙開放式戶

●觀塘凱滙三房戶1,795萬元沽

●長沙灣The Campton兩房998萬元售出

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周五(9日)沽出27樓L室，為實用面積466方呎的兩房單位，以998.1萬元成交，呎價約21,418元。

●啟德THE HENLEY II兩房售1,497萬元

●沙田大圍站柏傲莊III月內錄10宗終止交易