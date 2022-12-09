金管局：加強對內地金融市場互聯互通　助與國際接軌

香港金融管理局副總裁李達志出席活動時表示，內地金融市場在開放程度及業務操作便利化方面仍有提升空間，而香港將繼續發揮優勢，進一步加強內地與香港金融市場的互聯互通，包括在促進內地市場機制安排與國際接軌。另外，會繼續推進多邊央行數碼貨幣橋(mBridge)項目，推動數碼人民幣的跨境應用。

他指，mBridge是至今最大規模的跨境央行數碼貨幣試點，預期可為國際貿易結算提供低成本、快捷的支付途徑。長遠而言，有助提升資本跨境雙向流動，加快人民幣國際化進程。

他又提到，「互換通」的落實，有助於進一步推廣國際交換暨衍生性商品協會(ISDA)主協議在內地應用，並完善內地衍生品交割清算機制，同時提升境外投資者對於內地信用債的認受度，例如香港對評級機構的監管機制相對完善，信用事件處理體系亦相對成熟，可為內地相關規範的建設提供參考，提升內地市場的國際認可度，並積極推動內地信用債及相關衍生品市場與國際接軌。

經常項目便利化方面，李達志指出，在內地外貿新業態下，金管局會與業界保持溝通，了解銀行和企業客戶的需求，確保相關業務在不斷變化的市場中得以持續發展，並進一步推動人民幣在跨境實體經濟活動的應用。

對於資本帳戶開放而言，他指，金管局會持續完善各項互聯互通機制，如在港股通增加人民幣股票交易櫃枱、擴大跨境理財通合資格產品範圍、推進保險通建設等，同時會繼續探索為境外投資者提供更多離岸風險管理工具，並推動在岸衍生產品市場進一步對外開放，令國際投資者更有信心長期持有人民幣資產。

李達志說，將繼續提升金融基建，推進債券通接入內地交易所債券市場；與更多地區的證券託管平台建立跨境聯網，加強內地與國際市場的連繫；善用金管局與人民銀行的常備貨幣互換協議，完善離岸人民幣流動資金安排，提升人民幣RTGS系統的營運效率。