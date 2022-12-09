PPI高過預期　美股早段受壓　Lululemon挫9%

雖然美國經濟於明年步入衰退風險甚高，惟財長耶倫仍堅稱可避免衰退。美股周五早段受壓，道指跌63點，報33,717點；標指跌8點，報3,954點；以科技股為主的納指跌53點，報11,028點。恒指夜期報19,805點，跌141點，低水96點。

耶倫出席活動時表示，只要美國並未出現薪酬與物價的「螺旋式上升」，以及供應鏈問題能持續緩解，便可免於衰退，此番言論與近期多家華爾街大行舵手唱淡經濟的觀點大相逕庭。

數據方面，美國11月生產物價指數(PPI)按年升7.2%，幅度較10月回落0.6個百分點；撇除能源及食品的核心PPI按年升6.2%，高過市場預期。

企業消息方面，科網巨頭微軟收購遊戲公司動視暴雪的交易再遇阻滯。美國聯邦貿易委員會(FTC)就這一宗交易提起訴訟，指控微軟「有能力而且會選擇不與遊戲業的競爭對手共享內容」，並認為交易會妨礙競爭，要求頒令制止。微軟股價周五早段曾跌0.72%；動視暴雪則跌0.43%，兩家公司均表示不認同FTC的指控。

美國連鎖超市Costco上季收入按年增長8.08%至534.37億美元；純利亦升3.02%至13.24億美元，均遜市場預期。不過，這些名義增長只是反映了通脹的影響，皆因管理層透露，於上季度貨品售價按年加幅達到6至7%。

於截至11月20日止一季，Costco同店銷售按年增6.6%，撇除匯率及汽油價格變化後增長7.1%。假如將加價因素計入，可以推算出同店銷售幾乎為「零增長」。

財務總監Richard Galanti稱，公司的庫存「仍有一些過剩」，惟整體庫存情況已有所改善。截至上季末，庫存總值按年增幅已降至10%，這一數據包括了6至7%的加價影響，以及近2%的庫存單位增長。

宏觀消費疲弱，面臨庫存積壓的消費型企業絕不止Costco。來自加拿大、以瑜伽服為主打產品的Lululemon上季度業績雖好，惟對本季度收入展望審慎，加上庫存總值按年大增84.52%至17.41億美元，增幅遠高於此前，拖累其股價曾挫9.03%。

於截至10月30日止一季，公司收入按年大增28.02%至18.56億美元；淨利潤按年增36.04%至2.55億美元；同店銷售增長22%。該企預計本季收入介乎26.05億至26.55億美元，攤薄後每股盈利介乎4.2至4.3美元；兩項數據以中位數計均低於市場預期。