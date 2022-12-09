內地與香港「互換通」正按計劃推進　已完成技術準備

香港與中國內地的利率互換市場互聯互通(「互換通」)早前傳出難以如期在明年一月啟動的消息，中國外滙交易中心黨委書記霍穎勵周五(9日)出席活動時派「定心丸」，與香港聯交所合作的「互換通」，正按計劃積極地推進各項準備工作。另外，目前正按照「一套制度規則、一個債券市場」的原則，推動銀行間和交易所債券市場的互聯互通機制，亦已完成各項技術準備工作。

她指出，銀行間債市較具批發市場的特徵，更能體現貨幣市場功能。現時銀行間市場的人民幣債券的交易量日均超過7萬億元人民幣，其中回購交易量佔比達75%，銀行間市場的利率債流動性比較高，有明顯優勢。交易所債市則貼近上市公司，企業信用債券的流動性高。因此，兩個市場的互聯互通有利實現優勢互補、協同發展，並促進多層次資本市場的健康發展。

她提到，金融市場互聯互通機制是在風險可控的前提下，有效連通內地及海外市場，提升投資便利性。債券通「北向通」自2017年7月推出，現時已與三家境外主流交易平台連接，為與國際規則接軌，亦推出交易分倉、特殊結算周期和循環結算、國際付費模式、收盤價交易等，推動境外投資者通過債券通「北向通」交易，目前在全部境外投資者債券交易規模中的佔比達約60%，反映得到市場認可。

霍穎勵談到，最近幾個月境外投資者減持人民幣債券的勢頭出現放緩。決定境外投資者投資中國債券市場的因素是多維度的，中美利差並不是主要的因素，境外投資者的投資行為更容易受到自身的交易慣性以及全球金融風險因素的影響。