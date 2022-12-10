東方日報B1：港銀加按息勢未完　供樓添壓

專家提醒，置業人士應把握機會在其他銀行加息前，選取息率最優惠的銀行。

隨着「息」魔步步進逼，港人供樓的按揭息率仍未見頂！中國銀行(香港)周五證實，本月23日起將上調一、二手物業的同業拆息按揭計劃(H按)封頂息0.25厘，即一手住宅按揭封頂息率將為「P減2.25厘」，二手將為「P減兩厘」，以該行目前最優惠利率(P息)為5.375厘計，一手和二手H按封頂息將分別升至3.125厘和3.375厘。同時，與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)周五回落至4.88厘，連跌3日，不過，仍較市場主要按息介乎2.875至3.375厘為高，反映銀行整體資金成本仍然高企，息率尚存上調的壓力。

以貸款額500萬元、供款30年為例，今次調整後，一手物業H按封頂息率3.125厘，每月供款將增674元或3.2%，壓力測試要求將增1,273元或2.9%。

渣打和滙豐銀行此前已上調新做按息，據報恒生銀行計劃19日起亦將加息0.25厘，意味4大銀行全線均加0.25厘，最高封頂息升至3.375厘。恒生銀行回應指，按揭息率會視乎市況等因素而定。

中原按揭董事總經理王美鳳指，4家大型銀行先後上調按息具領導指標性作用，預期其他銀行將陸續跟隨上調新做按息。惟是次大型銀行按息調整僅影響新按揭申請人，對舊有已正在供樓的按揭客戶無礙。

美國正處加息周期，她表示，預期本月美國加息後，本港P息將再次上調，加幅料0.25厘，屆時市場按息將升至約近3.5厘水平，介乎3.375至3.625厘。

王美鳳又稱，受惠本港和內地防疫政策放寬，以及美國聯邦基金利率明年見頂等因素推動，市場氣氛正改善，上月至今市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩迹象，並開始醞釀由「遲買會平」，轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投。不過，她預期銀行加P息後，將一定程度打擊市場氣氛，惟今輪本港加息周期較以往相對溫和，相信市場可加快消化加息影響。

香港息口及銀行資金成本壓力驟增，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，一個月HIBOR日前曾升穿5厘，創15年新高，並連續一個月維持在3厘以上，早已高於一般P按及H按封頂的實際息率。

曹德明預期，銀行息口走勢將因應資金成本壓力，而再加H按鎖息上限。他又預測，下周P息加幅最少0.25厘，甚至有可能追落後至加0.5厘，提醒置業人士應把握機會在其他銀行加息前，選取息率最優惠的銀行。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝建議，業主可搶先於19日前遞交按揭申請，以鎖定舊有利率優惠，即使文件不齊全亦可後補。