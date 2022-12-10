陳鳳珠：內地太陽能產業擁主導優勢

國際能源機構(IEA)表示，內地持續擴大太陽能板的生產和創新，以降低全球的製造成本，惟疫情導致運輸成本上升，推動產品價格上漲。過往亦因用來製造太陽能電池的多晶硅供應過剩令製造商減慢擴張步伐，因此在全球需求增加時產能未能配合，結果多晶硅價格從去年開始大幅上漲。

隨着多晶硅的新產能釋放，近期多晶硅價格從高位回落，預期未來價格有望出現調整，以減輕太陽能電池生產的成本。

全球約40%的多晶硅製造來自新疆地區，而在整個太陽能產業鏈中，內地在太陽能電池板全部關鍵製造階段的市場份額佔超過八成，若計及多晶硅及晶圓等關鍵器件，以內地目前的在建產能計算，預計其市佔率有望提升至95%以上。

供應鏈佔據領導地位

由於內地在太陽能產業中地位舉足輕重，因此美國不斷對內地的太陽能產業進行單邊制裁，包括對內地加徵關稅及禁止進口新疆地區的太陽能原件產品。

此外，美國商務部近日表示，4間主要的中國太陽能設備製造商將內地生產的組件運去東南亞組裝，並在東南亞國家出口產品來逃避美國關稅。由於美國總統拜登於6月時曾表示對東南亞國家出口的太陽能產品實施兩年的關稅寬免，因此美國在短期內不會調升由東南亞出口的太陽能產品關稅，惟要求進口商尋找替代零件，反映美國仍然有意制裁內地的太陽能產品出口，以削弱內地的競爭力。

今年6月，中國國務院提到內地太陽能產業已佔據全球主導地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別佔全球產量的76%、96%、83%及76%，而《「十四五」(第14個5年計劃)可再生能源發展規劃》明確要求2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

內地積極發展太陽能以應對全球氣候變化，日前深圳市提出要推進分布式太陽能光伏規模應用、創新太陽能項目投融資服務、培育太陽能產業和骨幹企業等。措施提出要充分利用工業園區、企業廠房、物流倉儲基地、公共建築、交通設施和居民住宅等建築物屋頂、外立面或其他適宜場地，按照「宜建盡建」原則展開項目建設，目標在「十四五」期間新增太陽能裝機容量150萬千瓦。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）