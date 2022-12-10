埃克森、雪佛龍明年增資本開支

俄烏戰爭導致油價急升，變相令一眾油企成為既得利益者，增加明年資本開支。美國兩大石油巨擘埃克森美孚及雪佛龍分別公布，明年將增加在新項目投放的資金規模，惟值得留意的是，相關投資額只及2013年油價處於每桶100美元時的一半。

埃克森美孚稱，明年資本開支將增加到介乎230億至250億美元，今年為220億美元。雪佛龍方面，公司則指明年資本開支將增至170億美元，今年則為150億美元。

發展減排能源及降通脹

此外，兩間公司均表示，新增投資包括用作發展減排能源項目和降低通脹項目，但不會即時提升產量。其中，埃克森美孚料明年平均日產量維持在約370萬桶；雪佛龍則估計，由於明年至2026年期間，平均日產量按年上升3%。

現金流方面，埃克森美孚假設全球油價為每桶60美元，至2027年將達1,000億美元現金盈餘，另富瑞研究指，雪佛龍明年將產生約340億美元自由現金流，是集團資本開支的兩倍。

國際油價昨日反覆靠穩，市場觀望橫跨美國與加拿大、因洩漏事故而關閉的大型輸油管線Keystone會否恢復運作。另俄羅斯能源部第一副部長帕維爾·索羅金髮指，歐盟等向俄油設價格上限，對石油產能影響有限，不會破壞當地經濟發展。