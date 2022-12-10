1周10大驚奇︰盛寶銀行驚世預測　金價將升至3000美元？

挨年近晚，各大投資機構亦陸續發布明年預測，其中盛寶銀行在2023年的《十大驚世預測》中以「戰爭經濟」為主題，又大膽預測通脹失控後，金價將飆升至3,000美元；渣打亦預估明年比特幣及納指將會暴跌！

【1︰盛寶十大驚世預測︰戰爭經濟】

盛寶銀行表示，今年的驚世預測靈感來自當今歐洲與 20 世紀初歐洲的相似之處。1910年，Norman Angell撰寫了《偉大的幻覺》(The Great Illusion)，提出歐洲不可能再次捲入一場嚴重的戰爭，因為在過去幾十年的繁榮和平中，互利的貿易得到了蓬勃發展。而十年之內，歐洲經歷了一場可怕的消耗戰並淪為廢墟。

時間快進到 2022 年，情況如出一轍，許多人對俄羅斯入侵烏克蘭感到震驚。入侵烏克蘭給歐洲帶來了自1945年以來從未見過的戰爭經濟心態。這不僅與西歐的軍事能力嚴重不足有關，還與以德國為中心的工業模式有關，由於歐洲切斷了與廉價而豐富的俄羅斯石油和天然氣的聯繫，這種模式已經受到挑戰難以為繼。

盛寶預測，這些戰爭經濟將受到全球大國的奉行。隨着貿易和技術競爭的不斷升級，美國和中國正在陷入戰爭經濟心態，其他國家可能會發現自己很難在「貿易冷戰」中保持不結盟。從對俄羅斯入侵烏克蘭的反應來看，任何與美國沒有長期軍事同盟的國家都會發現，繼續受到美元體系武器化的影響是不可被接受的。因此，盛寶預測這些國家將召開會議，並為避免美元體系而就一種新的儲備貨幣達成共識。

盛寶銀行首席投資官Steen Jakobsen表示，任何相信會回到疫情大流行前低通脹狀態的想法都是不可能的，「因為我們已經進入了全球戰爭經濟」，世界主要大國爭先恐後地在各個方面加強國家安全；無論是實際軍事上，還是由於疫情大流行和俄羅斯入侵烏克蘭而暴露出的供應鏈、能源甚至是金融不安全。

以下為盛寶對2023年的10大驚世預測︰

●億萬富翁聯盟為能源創建萬億美元的曼哈頓項目

●法國總統馬克龍辭職

●央行控制通脹失敗，金價飆升至3,000美元

●歐盟武裝力量的建立

●到2030年，有一個國家將禁止所有肉類生產

●英國舉行逆轉脫歐公投

●政府引入廣泛的價格管制以限制官方通貨膨脹

●石油輸出國組織及盟友(OPEC+)和中印一同退出國際貨幣基金組織(IMF)，同意以新儲備資產進行交易

●日本將美元兌日圓匯率鎖定在200點波動以內，以重啟其金融系統

●避稅天堂禁令扼殺私募股權

【2、渣打驚奇預測︰比特幣挫75% 納指跌一半】

除了盛寶銀行外，渣打亦發表了年度的金融市場驚奇報告，對未來一年「不太可能」發生，但一旦發生將顛覆市場的8大事件進行了預測。

●聯儲降息2厘

在持續的貨幣緊縮熱潮過後，美國將在明年上半年遭遇嚴重衰退，聯儲局被迫在政策上180度大轉彎，將利率下調兩厘。

●油價跌至40美元

由於經濟衰退導致需求下降，布蘭特期油價格可能暴跌至每桶僅40美元。

●比特幣跌至5000美元

●歐元兌美元升至1.25

在俄烏衝突解決後，歐元兌美元匯率上漲19%，達到1歐元兌1.25美元。

●納指暴跌50%

●人民幣兌美元升至6.4

●食品價格暴跌15%

●拜登遭彈劾

美國眾議院共和黨人投票彈劾拜登總統，阻礙了民主黨在2024年總統大選前的勢頭。

【3、摩通︰聯儲局就算加息至6厘 影響依然有限】

美國經濟衰退風險日增，與聯儲局激進的加息行為不無關係，市場雖預期明年美國利率周期將見頂，但通脹失控導致當局不得不進一步上調利率的風險依然存在。摩根大通最近發表研究報告，就明年下半年聯邦基金利率加至6.5厘的假設情景作出分析，得出的結果卻讓人意外。

摩通的研究模型預測，在上述情景下，標指只會額外跌約10%；10年期國債孳息率會升0.5厘。該行策略師指，由於今年債券及股票投資需求已大減，導致明年需求大幅下降的可能性極低，這也意味資產價格下行空間有限。

【4、法興︰財政開支不斷膨脹 加息無以為繼】

法國興業銀行認為，央行的貨幣政策空間已被「多年無節制的赤字融資」大幅擠壓，潛在的加息幅度從20厘降到只有2.5厘。該行的美國量化策略主管Solomon Tadesse認為，如果政府支出計劃持續下去，那麼各國央行可能會被迫大幅提高利率，進一步導致「經濟脫軌，陷入深度衰退或蕭條」，並可能觸發新一輪刺激計劃，而這輪刺激計劃可能會再次推高通脹。

Tadesse認為，要解決當前的通脹問題，政府必須大幅收緊財政政策，否則將使經濟陷入惡性循環。

他表示，如果不能解決財政紀律混亂問題，像目前這樣強力收緊貨幣政策本身(即使成功地暫時遏制了通脹，並避免經濟變得過熱)將很快在下一場危機中引發大規模的量化寬鬆和財政支出，並導致經濟陷入惡性循環，即繁榮到蕭條的周期變得更加頻繁。

他表示，央行的貨幣政策空間已所剩無幾。如果能夠收緊財政政策，將各國央行內部的政府債務比例降至疫情爆發前的水平，那麼貨幣政策空間可能升至近10厘。

【5、法盛投資管理︰機構關注通脹利率走勢 戰爭為最大威脅】

法盛投資管理(Natixis Investment Managers)發表的明年投資展望報告顯示，高達57%機構投資者視戰爭為明年經濟的最大威脅，緊隨其後的是央行政策失誤及中美關係緊張。至於就投資組合風險而言，機構投資者最關心的是通脹和利率走勢。

法盛報告顯示，不少機構投資者認為，全球來年滯脹威脅遠較經濟衰退高，其中有高達85%受訪者估計明年經濟將陷入衰退，54%更認為此乃控制通脹的必要條件，而單靠央行貨幣政策亦無法解決有關問題。

報告又提及，最多機構投資者將通脹和利率視為投資組合面臨的兩大風險，而隨着央行逐步取消其資產購買計劃，流動性也是問題之一，而將流動性視為投資組合風險機構投資者，比率則由一年前的13%，急升近兩倍至36%。

雖則不少機構投資者對後市仍憂心忡忡，惟數據亦顯示，有63%受訪者指來年最看好私募股權(Private Equity)表現，另有56%及51%機構則對明年債市、股市場有信心。他們又估計，跑贏大市的股票會是來自醫療保健、能源和金融行業。

【6、「鱷王」達利奧：聯儲或加息至極具破壞力水平 美股恐挫】

外媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)警告，美國聯儲局可能將利率推向「非常有害、非常具有破壞性的水平」，並警告指美股可能即將下跌。

達利奧表示，美國通脹率可能穩定在4.5至5%之間，但仍遠高於美國聯儲局2%的目標，意味着聯儲局可能將不得不把利率提高至接近6%水平。

「聯儲局將把短期利率提高到對經濟非常有害、非常具破壞力的水平。」不過，聯儲局目前正試圖作出平衡：讓利率對債權人來說夠高，但對債務人來說又不是那麼高。因此，人們將見到加息速度放緩，但仍很可能升穿5%，可能在5.5%附近。這仍將對所有市場產生影響，尤其股市。

【7、女股神指債息倒掛情況堪憂 聯儲局恐犯政策錯誤】

外媒報道，有「科技女股神」之稱的ARK Investment舵手伍德(Cathie Wood)認為，債市有信號顯示美國聯儲局犯下嚴重錯誤，原因是2年期債息高過10年期債息，即孳息率曲線「倒掛」，情況是40年來最嚴重，傳統上預示經濟衰退，表示通縮風險較通脹為大。

【8、末日博士：美國倘陷嚴重衰退 標指恐再挫25%】

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，美國聯儲局在通脹高企、失業率低的情況下提高利率，因此美國不太可能避免衰退。

魯比尼稱，如果美國經濟陷入10多年來最嚴重的衰退，美股可能跌至本輪熊市的最糟糕水平。即使是溫和的衰退，股市還會再下跌15%；如果遇到的是較嚴重衰退，但又不像全球金融危機般嚴重，則會有25%的潛在下行空間。

【9、信安：港股最壞情況已過】

市場近期熱炒內地放寬防疫政策，信安香港投資策略部主管陳曉蓉稱，港股本季升幅已大部分反映內地復甦的利好因素，新一輪反彈需要更多放寬疫情防控政策鬆綁消息出現，加上港股估值有所回升，以及外圍股市出現轉弱迹象影響，目前對港股及A股看法維持中性。

她指，港股最壞情況已過。今輪港股跌勢已持續21個月，歷史上實屬罕見，傾向認為今年港股低位已大部分反映利淡因素。技術上看，恒指在17,000至18,000點有較大支持，明年首季恒指料在17,500至20,000點區間上落。

【10、半導體教父張忠謀：自由貿易瀕死】

台積電創辦人、已經退休的「半導體教父」張忠謀赴美出席台積電美國工廠首部機台進廠典禮時說︰「全球化幾乎已死」、「自由貿易幾乎已死」。

他在典禮上致詞時表示，半導體產業見證世界巨大轉變，這是台積電在美國設立的第一座先進晶片廠，未來還有許多艱鉅工作要進行。張忠謀語重心長地說，地緣政治局勢大為轉變，全球化及自由貿易已終結，未來很難回復。