【錢夫人巡舖】銀行年尾搶短錢　定期7日收息10厘！

臨近年尾，加上銀行拆息高企，本港銀行繼續鬥搶跨年錢！銀行存款息率愈升愈高，4、5厘息都可以話係等閒事，但一般定存普遍要存放起碼3個月，如果存戶有閒錢又唔想擺咁耐，都可以留意吓啲7天高息定存，息率有成10厘！

唔好以為做龍頭銀行就無咁進取，滙豐最近上調外幣定存息率優惠，起存額只需要1萬元。以外幣兌換成港元做定存1周，高資產淨值的滙豐尚玉客戶可享10厘息優惠，以存入10萬港元計算，擺7日穩貸191.8元利息；至於卓越理財、滙豐ONE或一般客戶，也可享有9.9厘和9.8厘優惠。

至於考慮到利率及市場環境變化，滙豐於周五(9日)起上調3個月及6個月港元新資金定期存款優惠年利率，起存額1萬元，尚玉及卓越理財客戶分別達享4.6厘及4.3厘優惠，滙豐One客戶則為4.4厘及4.1厘。同系的恒生銀行早前已調整優惠，一般個人客戶以新資金於網上開立，3個月及6個月定存分別可享4.29厘及4.39厘。

另一邊廂，星展銀行亦推出高息限時定存推廣，存放港元或美元一周，同享10厘的特惠年利率，但須經該銀行完成指定合資格投資交易，才可享有該優惠，不過計劃入場門檻相對較高，所指的合資格投資交易單筆交易須達50萬至500萬港元，以存放50萬元計，一周收息約958.9元。

雖然上述短期定存的年利率好似好「和味」，但以外幣兌換港元，始終存在匯兌風險，因此一定要留意埋個匯率走勢，小心賺息蝕價！