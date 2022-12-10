致富智庫：踢走投資壞情緒　嚴守「4要3不」大原則...

●何謂「4要」？

【1、要管好資金】

投資是儲錢的方法之一，並非全部，且買股需要有資本，重點是要用閒錢，而非使用緊絀的生活費，所以如果呢刻未有足夠彈藥，就甚麼股都不用想，先努力去賺錢。

若果自問已儲到足夠銀彈，首要先管好資金，很多理財專家建議，先備妥至少半年的緊急備用金，以作不時之需，再將每月存下的生活費拿出部分去買賣股票，餘下的亦可留作後備金或加注股票，旨在不影響日常生活為大前題。

【2、要持之以恒】

非單投資一門，很多事情上都宜採持之以恒的態度，有研究亦證明，有規律的長期投資，積存下金錢將有更多時間去增長。

財經作家Nick Maggiulli就簡單法及神算法這2種買股策略進行了一項研究，簡單策略是40年間每個月固定投資100美元(經過通脹調整)到美股，神算策略則假設你只在股市兩個空前高點之間的絕對低點才投入100美元，結果簡單投資法撼贏神算法。從1920年代起，勝利的比率更高達70%，而神算策略則錯過了市場最低位，令勝利率由30%跌到3%，且相信世上不會有人能夠每次皆可成功捕捉市場最底位而入市。

至於大家熟識的平均成本法，雖然有時會令你買貴，但同樣可以執平貨，唯一不變的要繼續買，那你就不會受制於任何一個時間，而在不同市場環境的不同價位上取得平均值。

【3、要慎選股票】

既然買股作為投資選項之一，無論是短炒或者長期持有，當然是想賺取穩定回報，作為額外零用錢，以至未來的退休保障，所以慎選股票這點很重要，切勿盲目跟風亂炒一通，亦要避免只聽所謂的「冧把降」(即缺乏合理理據下，聽從市場得來的公司股份代號「number」就買入該股票)，結果大部分散戶輸多贏少。

眾多的失敗個案中，不可不提一名美國17歲高中生Arnav Naik，據報，他因曾跟社交網站Reddit投資大賺6倍後心雄，跟從有「SPAC王」之稱的Chamath Palihapitiya的「冧把降」，押注保險初創公司Clover Health Investments看漲期權，但因其遭沽空機構指誤導投資者，結果Clover股價大瀉，令Arnav Naik幾乎輸掉所有身家。

【4、要廣吸理財知識】

天下沒有免費午餐！正如想成功，或許幸運之神會偶然幫上一把，但重點是必須先付出努力。換句說話，股海翻波難以預測，地球一角發生的某件事，都會觸動全球股市及匯市走勢突然異常。因此，在進行任何投資之前，建議做足功課，除了吸收廣泛的理財知識外，亦要時刻了解世界所發生的大事，需知道環環相扣，若要投資某一範疇，更宜作局部較深入的探究，遇有疑問，不妨向專業理財顧問尋求相關協助。

●何謂「3不」？

【1、不要借錢買股】

時不時都有散戶問借錢買股票好嗎？如果你有必勝的把握，這當然沒大問題，但面對變幻莫測的股票市場，波動大，風險高，萬一股票收益表現不好時，投資股票有機會損失部分或全部金額。如果是閒錢，在能力許可下，至少可以再坐一會博反彈，即使忍痛止蝕離場，都未致大大影響日常生活。

不過，假如錢是借回來，情況會很糟糕，因為除了要償還借貸利息，還要承擔對應的損失，甚至會失去持貨的自主權而被逼斬倉等。因此，一定要好好計算盈虧承受能力，並做好風險管理。

【2、不要all in】

除了不要借錢買股，更加不建議一次過投入所有資金，亦即所謂的「all in」，原因好簡單，因為大家手上都沒有水晶球，試問有誰可以百分百肯定入市一刻就已成功摸底，如果股市跌浪一直持續呢？豈非好傷！更令人沮喪是若果之前已「瞓身」入市，此刻想投入多餘資金撈底都不能，白白浪費溝貨的機會。

更加理性的做法是將資金分成好幾份，當股票跌到心儀的價格時再入市，又或投資於具潛力的股份，藉其日後反彈賺一筆。如果是定時定額入市的長線投資者，只要按原來的規劃做便可以，因此舉已足以讓你在股票低位時自動買入更多股數，具有「低多買」的功能，是平均成本法的好處所在。

【3、不要盲目跟風】

相信大家都聽過羊群效應或者「從眾效應」(Bandwagon effect)，乃形容羊群組織散亂，沒有自己獨立思想與行為，喜歡跟隨大勢，人云亦云，結果此種從眾心態很容易導致盲目跟從，從而招致損失，因為成功者往往落在帶頭的領頭羊，其他跟風人士都極大機會慘成犠性者。

那麼，如何避免成為股海中的「肥羊」，除了要博覽群書，不斷增進相關的金融知識外，更重要是定下自己的投資規律，並嚴格執行，且定期審視與檢討，以平衡風險。祝君長年好運！