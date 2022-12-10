郭家耀：美團管理層執行能力強　長遠前景樂觀

其中，核心本地商業上季收入按年增長25%至463億元，經營溢利按年上升1.2倍至93億元，經營溢利率提高至20.1%；新業務分部收入按年增長39.7%至163億元，主要受商品零售業務的增長推動。經營虧損環比略微收窄至68億元，而經營虧損率改善至41.6%，主要由於商品零售業務的經營效率提高。

季內，餐飲外賣及美團閃購總訂單量按年增加16%，8月初餐飲外賣最高單日訂單量超越6,000萬單。集團通過優化營銷策略、精細化營運及多樣化的活動，有效滿足更多不同場景下的多樣化需求。因此，其平台的交易用戶數目持續穩定增長，且季度消費頻率創歷史新高。受惠於消費者不斷增長的需求及其平台供應的優化，用戶數量、購買頻率及留存率均按年提升，即時零售平台美團閃購的日訂單量在七夕創下970萬單的新高。

季內美團閃購內的超市、鮮花、酒水飲料、非食品專賣店及寵物護理等品類持續快速增長，加上集團持續加強與主流品牌的合作並建立新戰略合作夥伴關係，令活躍商家數目及新入駐商家數目隨之按年增長30%。集團將繼續投資推動增長，包括加強消費者心智及優先把資源投入關鍵的商品類目。美團閃購現時正處於重要的成長階段，其首要目標是進一步擴大規模，從而提升單位經濟效益。

另外，到店、酒店及旅遊業務持續表現穩健，特別是於暑假期間，年度活躍商家及季度交易用戶的數目均達歷史高位。集團繼續上線輕食及快餐品類的連鎖餐廳，並提供不同的數碼化解決方案，幫助他們拓展產品覆蓋範圍及交易情景。集團亦為餐廳商家推出自提服務功能，並提供在線營銷及經營支持工具。

值得一提的是，根據港交所權益披露資料顯示，美團今年11月底獲摩根大通以每股均價149.1982港元增持2,072.27萬股，涉資約30.92億港元。增持後，摩通持好倉比例升至5.04%，達要披露的水平。股份獲大行增持，應有利其股價走勢，並反映其估值具吸引力。美團業績表現理想，反映管理層執行能力強勁，儘管疫情反覆帶來短線業績不明朗，但長遠前景仍然樂觀，建議跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)