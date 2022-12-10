鄺紫珊：股市踏入牛市信號明確

年初至今，全球主要央行都差不多同步加息，根據世界銀行在9月時曾發出的警告，這次的加息步伐可說是過去50年來未曾遇見過。隨着主要央行加息，全球經濟風險也大幅增加，預期2023年仍將以貨幣政策走向主導，由於貨幣政策與通脹走向息息相關，全球經濟將很大機會溫和放緩。

現時市場將面對兩種可能出現的形勢。目前經濟周期處於收縮階段，全球增長速度走低並且正在放緩，形勢短期內可以改變的機會也不大，這將影響部分經濟體。而通脹明顯趨向緩和之後，市場將期待央行於明年第一季度暫停貨幣緊縮步伐，有關舉動可能維持至明年中，有關步伐可有利於經濟的復甦，對全球經濟增長起正面作用，有利帶動風險性資產的表現。

另一種形勢是全球陷入較長時間的通脹，若通脹持續高企，預期全球主要央行將維持緊縮貨幣政策更長的時間，這將會增加全球經濟衰退的機會率，不利於經濟增長，讓風險資產也可能進一步受影響。

全球經歷過往幾年的寬鬆貨幣與財政政策，導致通脹壓力升溫，加上今年發生的俄烏戰爭加劇通脹上升，至今只有中國及日本仍然走寬鬆貨幣政策，但預期貨幣緊縮政策仍將延續，即使不及美國聯儲局的積極，歐洲與英國等多國央行也可能繼續維持加息步伐。

展望後市，通脹將於2023年放緩，若明年初停止加息，屆時將進入復甦階段，全球經濟表現將逐漸加速。此外，美元走勢對新興市場的影響，內地的房地產市場是否回穩，以及內地政府是否取消嚴格的清零政策等，對經濟重啟都有莫大的影響。

踏入牛市的信號已經很明確，經歷最近一波升勢也將進入技術性的調整，當市況進一回調時，宜開始趁低吸納優質及具增長性的股票，由於很多大型股票已經從高位跌了6成至7成，之前的底部已經形成且再探底的機會已不高，即使進場風險性也相對減低，若經濟出現復甦信號，市況將會進入明顯的上升勢頭。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊