曜熊理財：美國股票基金明年不樂觀

儘管今年經濟增長勢頭一定程度保護了美國經濟，但一場衰退即將出現，未來一年美國GDP(國內生產總值)將下降，美國基金表現可能會不理想。當美國經濟衰退來襲時，主要股市將從目前的水平下跌，若衰退不嚴重，股市將在2023年年底復甦。

美國經濟將在明年不景，美國大企業不得不為削減員工薪酬和裁員做準備。不過，部分宏觀經濟學家表示美國仍有可能避免衰退。雖然消費者和公司目前狀況良好，但這種情況可能不會持續太久。

美聯儲的基準利率將升至5%，這加劇了借款人的壓力，但是該利率仍可能不足以抑制通貨膨脹。當前的美股反彈已經結束，經濟正在放緩，美聯儲卻仍在加息，估計美股明年將有機會創新低。

由於美聯儲的加息行動，經濟前景進一步黯淡，這是幾十年來最為激進的一次，美聯儲的加息迄今未能抑制通脹：美國政府上月報告稱，10月份消費者價格指數比上年飆升7.7%，遠高於美聯儲2%的目標。

利率飆升引發樓價急轉直下，住宅投資的減退對於美國經濟拖累也在加深，未來房地產市場疲軟將通過數量與價格繼續影響美國經濟，包括勞動力市場。預測美國未來經濟衰退可能是正確的，美國股票基金未來一年前景並不樂觀。

曜熊理財策略董事馬煒喬