陳樂怡：港匯偏強 恒指料上望20000點關
2022年12月11日 07:00
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美股最近一星期略有回調，主要是市場憂慮經濟衰退風險，加上市場靜候聯儲局議息會議，等待點陣圖揭示利率峰值。不過，港股升勢未見打斷，事實上港元香港銀行同業拆息全線上升，港匯偏強，相信反映資金流入香港市場。投資者繼續看好內地防疫鬆綁，連帶年底粉飾櫥窗效應，恒指料上望20,000點關。
乘聯會建議汽車購置稅的減半政策延續到6月或年底，並預測假設沒有政策支持，2023年乘用車總體零售達到2,060萬輛，錄得零增長，廠商批發銷量增長1%。預計新能源乘用車批發達到840萬輛，增30%。後續關注政策落地消息，北京新能源汽車免徵購置稅再延長一年，舉措具備指標性，或會複製至其他城市，惟提前透支汽車消費風險仍不可忽視。
個股推介希慎興業(00014)。內地逐步放寬防疫政策，相信市場開始憧憬中港通關的可能性，將會利好本地商場股。加上，香港10月失業率降至逾兩年半低位，零售銷售意外連續兩個月回升。希慎坐擁銅鑼灣優質零售及寫字樓物業組合，上半年商舖營業額逆市按年增長3.2%，出租率處於98%。本地消息回穩，潛在旅客加快重臨，將有利商場營業額。估值上，2023年市帳率為0.29倍，低於10年平均水平的0.4倍，股息率6.7厘。目標價24.5元，止蝕價19.3元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)