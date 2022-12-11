陳樂怡：港匯偏強　恒指料上望20000點關

美股最近一星期略有回調，主要是市場憂慮經濟衰退風險，加上市場靜候聯儲局議息會議，等待點陣圖揭示利率峰值。不過，港股升勢未見打斷，事實上港元香港銀行同業拆息全線上升，港匯偏強，相信反映資金流入香港市場。投資者繼續看好內地防疫鬆綁，連帶年底粉飾櫥窗效應，恒指料上望20,000點關。

乘聯會建議汽車購置稅的減半政策延續到6月或年底，並預測假設沒有政策支持，2023年乘用車總體零售達到2,060萬輛，錄得零增長，廠商批發銷量增長1%。預計新能源乘用車批發達到840萬輛，增30%。後續關注政策落地消息，北京新能源汽車免徵購置稅再延長一年，舉措具備指標性，或會複製至其他城市，惟提前透支汽車消費風險仍不可忽視。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)