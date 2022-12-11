葉尚志：行業現拐點　石藥上望10.5元

港股仍在保持反彈修正的行情，而10日線會是目前的跟隨性支持位，若失守，短期頂部位置將有確立的機會。事實上，港股從10月31日的階段底14,597點、彈升至上周三(7日)的盤中高位19,737點，已累升了有5,140點或35.2%，修正幅度已不少，相信對市場目前的預期憧憬也已有一定相當反映。在宏觀面未有實質數據出來支撐之前，估計港股目前的反彈修正已基本到位，恒指這一波行情要一舉升穿並站穩20,000點水平，還是會有相當難度。

事實上，石藥公布了截至9月底止的9個月營運數據，盈利44.68億元人民幣，按年上升3.06%，情況比對上半年出現了恢復增長勢頭，加上內地醫藥集採已推行了有4年時間，從近期市場觀察，整頓後的行業新格局已有開始浮現，對於傳統藥和仿製藥的大藥廠來說，有進入到周期拐點的時候。建議可於8.3港元買入，目標看10.5元，止蝕可定在7元。

第一上海首席策略師葉尚志