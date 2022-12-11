【星期一‧炒啲乜】聯儲局議息在即　港股有望收復兩萬關？

恒生指數經過11月的強勁反彈後，上周升勢持續，更重上19,900點。然而，港股升至現水平，好淡爭持局面愈見激烈，畢竟恒指要再進一步收復兩萬點心理關口，還需要一些催化劑幫手。

而催化劑之一，可能是市場今周屏息關注的美國聯儲局議息會議。究竟聯儲局是否如預期開始把加息步代減慢至0.5厘？利率展望會否調高？當局對未來通脹和經濟看法如何？這些問題的答案都很可能在今年最後一次議息會議上揭盅。同時，英倫銀行和歐洲央行亦會議息，也值得投資者密切關注。

同樣不能忽略的是美國會在周內公布11月份通脹和零售數據，內地亦會公布上月工業增加值、零售、固定資產投資等重要經濟數據。萬一出現令市場意外的數字，資產市場隨時重新洗牌。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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