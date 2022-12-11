指標商廈租售價全線下跌　甲廈空置率高企10.2%

樓市淡風影響投資市場氣氛，11月份商廈價格持續向下尋底。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，指標甲廈售價按月降1.5%，乙廈價格按月跌0.9%。甲廈租金及乙廈租金同樣錄得跌幅，分別按月跌3.3%及0.2%。整體甲廈空置率維持高企，最新達10.2%。

報告指出，近年不少企業遷出核心商業區，節省成本，以應對內外經濟環境的挑戰。由於疫情下衍生的靈活工作模式及擴充步伐減慢，拖累核心區寫字樓租金嚴重下挫。核心商業區的平均呎租跌幅較其他地區大，按月跌4.3%。其中中環區租金按月挫8.9%，最新平均呎租為49.1元，屬12年的低位。

由於商廈市場跌勢未止，市場銀主盤數量上升，料可吸引資深投資者注意。11月份錄得兩宗銀主盤的成交個案，例如天津物產集團及國安國際而分別將位於資本中心23樓全層和海富中心二座15樓全層的物業以約2億元及1.9億元售出。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然今年利淡因素充斥，但優質的商廈物業在疫市下仍受捧。最近新加坡共享工作空間品牌The Great Room承租中環長江中心45樓全層，市值呎租料約150元。同時，中環中心高層全層亦錄得承租個案，以每呎約70元承租，租客為中資金融機構。

展望來年，預計全港整體甲廈空置率將持續高企，特別是核心商業區的租金下行壓力大，相信該地段的跌勢將持續至明年中期，料會出現企業撤出甲級商廈、縮減寫字樓規模及租用面積的趨勢，商廈表現短期內較難有起色。展望商廈中長線發展潛力，只要在通關上取得進展，企業租賃需求料彈升。