羅兵咸永道斥逾10億人幣　三亞市建園區培育人才

隨着市場變化，各地致力培育自有人才。會計師行羅兵咸永道中國斥資超過10億元人民幣，在內地海南省三亞市建造產業園區「未來空間」，透過科技驅動、以人為本等原則，以構建實體及虛擬融合互動的多維立體化且創新的教學平台，確保羅兵咸永道自身及與客戶的有效協作，實現業務和社會目標，同時成為聯動亞太、服務全球的數碼化及綠色示範園區。三亞市委副書記、市長陳希希望，該行繼續發揮在學界、商界和業界多方優勢，以助三亞在科創及人才方面的建設。

陳氏又樂見羅兵咸永道與其全球合作夥伴參與自由貿易港建設，共享中國發展機遇。

未來空間佔地約100畝，預計於2025年落成，並將為羅兵咸永道亞太領導力學院 (Trust Leadership Institute) 配備先進設施，營造數碼創新、綠色可持續發展，兼顧健康價值和高靈活度的沉浸式學習體驗。

羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，國家持續推動人才培養、科技、創新、綠色可持續等領域發展，而「未來空間」為羅兵咸永道中國「新方程」戰略布的重要一環，將通過羅兵咸永道亞太領導力學院，與各方專業人才及合作夥伴，發揮不同領域及多元化的專業能力，以加強該項目的社會影響力。

羅兵咸永道亞太領導力學院現有合作夥伴包括歐洲工商管理學院 (INSEAD)、雷鳥全球管理學院 (Thunderbird School of Global Management)、 丹麥設計中心 (DDC) 等，主力為羅兵咸永道的未來人才、行業領袖及政企客戶提供豐富的網上及面對面學習機會，同時鼓勵實踐創新。