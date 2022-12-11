港鐵小蠔灣項目明日招標　料最快2027年銷售樓花

他指出，整個項目規模龐大，包括物業發展、車廠搬遷及鐵路舖設等工程，項目前期費用及補地價金額涉及數百億元。而現有車廠將來會設於物業發展之下，項目未來會提供海濱長廊、公共交通交匯處、學校、長者護理中心日間護理中心等社福設施，並設有面積約322,920方呎購物商場，預計港鐵小豪灣站及商場可於2030年與第1期物業發展同步落成。

項目於上周收到33份意向書，對於市況回落，會否影響投標反應。鄧智輝認為，沒人能夠準確預測數年後的經濟和地產市況，小蠔灣距離推售還有數年時間，屆時或有發展商認為項目是「筍盤」，而過往鐵路物業發展都收到30多份意向書，最終標書數量亦為個位數。

此外，旗下大圍站圍方及黃竹坑站港島南岸THE SOUTHSIDE兩個全新商場，預計最快明年夏天及第四季開幕，其中圍方現時出租率約70%，有信心開幕時可100%出租，至於THE SOUTHSIDE商場暫租約三分之一，對招租及工程進度感滿意。

鄧智輝續稱，港鐵過往一直以「鐵路加物業」綜合發展模式建設多個社區，如柴灣杏花邨及杏花新城、將軍澳站PopCorn及康城站大型項目日出康城、九龍灣站德福花園等。其中杏花新城開業35周年，本月將推出一系列購物優惠及商戶折扣。