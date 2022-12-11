【愈跌愈有】20大屋苑估價全線下挫　沙田中心月插9%最甘

樓價跌勢加劇，銀行下調估價毫不手軟。過去約一個月，20個大型二手屋苑單位估價全線下挫，更有九成屋苑跌至約4年低位，而且跌幅進一步擴大，並以新界二線屋苑表現最遜色，其中沙田中心及東涌海堤灣畔單位估價，按月急挫約9.1%及8.3%，均為約4年最大單月跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，《東網》統計的全數屋苑估價均按月大跌，佔7個挫幅超過5%，其中最遜色為沙田中心，屋苑佳寧大廈低層戶，實用面積約301方呎，11月初估價錄約481萬元，本月初已跌至437萬元，短短一個月蒸發44萬元，創約4年最低，估值連挫6個月。美聯陳國良指出，沙田市中心區交投呆滯，上月只有10宗成交，其中沙田中心佔4宗，做價均低於500萬元，最低價為一個高層兩房戶，成交價430萬元，呎價約14,726元。

估價跌幅次高的海堤灣畔，項目2座低層戶，實用面積約846方呎，最新估價約904萬元，較對上一個月約986萬元，明顯下挫約82萬元，同屬該單位估價約4年低位，亦連挫半年。中原朱偉雄指出，屋苑本月暫錄1宗成交，售出單位為2座低層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，上月以約730萬元叫價放售，累減3口價共約105萬元，剛以約625萬元易手，呎價約11,201元。項目放盤業主現時一般願意提供約5%議價幅度，目前入場費約608萬元，單位為5座中層一個兩房戶。

至於市區屋苑中，以港島藍籌盤鴨脷洲海怡半島最弱勢，項目2座實用面積約526方呎高層戶，估價由上月初約878萬元，按月下挫約7.7%至約810萬元，創4年最低。中原王昭康指，隨着樓價下挫，屋苑入場費已較月前明顯回落約15%，現時兩房叫價最低約730萬元。該屋苑本月仍未錄得買賣，而11月全月亦只有10宗成交，平均實用呎價約16,224元。

其餘4個估價按月跌幅超過半成屋苑，包括將軍澳新都城及蔚藍灣畔、馬鞍山新港城及紅磡黃埔花園，跌幅介乎約5.3%至6.4%不等。

事實上，銀行估價取態已變得更加審慎，上述統計屋苑過去一個月只有兩個估價跌幅少於2%，分別為東涌映灣園及鰂魚涌康怡花園，其中「最硬淨」是康怡花園E座中層單位，實用面積約524方呎，最新估價約744萬元，較一個月前下跌約1.3%。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，近期銀行調低住宅單位估價，情況正反映過去一、兩個月樓價出現較急跌幅，預期本月樓價仍會下調，故未來一、兩個月銀行估價亦會繼續下挫。他又料，明年樓市走勢將視乎利率變化及恢復通關時間，若有利好消息，相信明年首季樓價將可逐步回穩。