愉景新城兩房645萬易手較　低估價約40萬

樓價快速回落，市場部分成交大幅低於銀行估價水平，將軍澳維景灣畔兩房單位以724.8萬元售出，低估價約11%。荃灣愉景新城也有兩房戶以645萬元易手，較估價低約40萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原高鵬指出，香港仔深灣9號9座高層B室，實用面積約1,534方呎，三房間隔享海景，原叫價約6,200萬元，減至約5,250萬元連車位易手，呎價約34,224元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山珊瑚閣B座中層3室，實用面積約877方呎，原則三房間隔，現改為兩房連套設計，減價160萬元，以1,440萬元連車位成交，呎價約16,420元。原業主於2016年1月以1,020萬元購入單位，持貨6年帳面獲利420萬元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站帝柏海灣1座低層A室，實用面積約759方呎，套三房間隔，望內園景，以1,370萬元成交，呎價約18,050元。原業主於2009年2月以615萬元購入上址，持貨逾13年帳面獲利755萬元，單位升值1.2倍。

●美聯黃家樂表示，土瓜灣欣榮花園1座高層E室，實用面積約767呎，套三房間隔，放盤約兩個月，減價70萬元，以980萬元成交，減幅約6.7%，呎價約12,777元。原業主於1998年12月以約356.1萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利約623.9萬，升值約1.75倍。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田欣廷軒1座頂層戶，實用面積約419方呎，兩房間隔，放盤4個月，原叫價810萬元，調整至663萬元沽出，減幅約18.1%，呎價約15,823元。原業主於2005年3月購入單位，當時作價208萬元，持貨逾17年帳面獲利約455萬元，升值約2.2倍。

●世紀21奇豐鄭達昌指出，馬鞍山新港城G座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，叫價550萬元，放盤兩個月，減價至543萬元獲承接，呎價約16,065元。原業主於2013年12月以384萬購入上址，持貨9年至今轉售，賬面賺159萬元離場，單位期內升值41%。

●中原黎宗文指出，大圍金獅花園12月暫錄約2宗成交，屋苑2期G座高層8室，實用面積約322平方呎，2房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以395萬元易手，實用面積呎價12267元，累減105萬元。據了解，新買家為上車客，把握近日樓價回落入市單位上車自用。原業主則於1996年以157萬元購入單位，持貨26年，是次沽出單位賬面獲利約238萬元離場，單位期內升值約152%。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心本月錄約兩宗成交，屋苑A座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，9月放盤開價約490萬元，減價90萬元，終以400萬元獲承接，呎價約10,870元。原業主於2003年以87.8萬元購入單位，持貨約19年帳面獲利約312.2萬元，升值約3.6倍。

●中原周毅麒指出，荃灣區樓價相比半年前已回落15%至20%，部分買家見樓價現水平吸引，把握機會入市，該區本月暫錄約30宗二手買賣成交。其中愉景新城本月錄得7宗成交，快將追平上月全月8宗的紀錄，屋苑11座高層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，放盤1年多，減至645萬元售出，較估價低約40萬元，呎價約13,083元。

●利嘉閣鄺皓聰表示，房協青衣綠悠雅苑3座極高層B室，實用面積約543方呎，兩房間隔，開價約588萬元，累減約14.2萬元，以約573.8萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,567元。屋苑同類高層戶近期未補價成交價約600萬至650萬元，新成交略低於市價。

●祥益袁思賢稱，屯門邁亞美海灣3座中層A室，實用面積約784方呎，三房連套房設計，以818萬元售出，呎價約10,434元。原業主於1998年以約420萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約398萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳翠林邨雅林樓中層23室，實用面積約381方呎，一房間隔，上月未補價第二市場叫價238萬元，累減28萬元，以210萬元獲承接，呎價約5,512元。

●美聯陳國浩表示，將軍澳維景灣畔本月暫錄7宗交投，屋苑10座中高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤不足一個月，累減逾8%或65.2萬元，以724.8萬元成交，呎價約14,554元，成交價較估價低約11%。

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