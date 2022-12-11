十周屋苑園兩日錄10宗成交　按周增加1宗

樓價回軟，二手成交稍有起色，中原表示，十大屋苑於周六、日(10、11日)錄10宗成交，按周增加1宗，期內「零成交」屋苑減至4個，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園及鴨脷洲海怡半島全數港島藍籌盤。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，内地放寬防疫措施，中港全面通關有望明年落實，買家出動尋找筍盤，把握聖誕長假期前偷步入市。業主議價空間收窄，樓價跌勢亦開始喘定，個別屋苑現價水平有承接力。

周六、日以荔枝角美孚新邨錄3宗買賣最活躍，該行林家傑表示，屋苑1期百老匯街19號高層C室，實用面積約448方呎，以499.8萬元易手，呎價約11,156元。原業主於2002年5月以120萬元買入單位，持貨20年帳面獲利379.8萬元，單位升值約3.17倍。

中原洪金興表示，茶果嶺麗港城20座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以670萬元售出，呎價約12,959元。原業主於2016年以636萬元買入單位，持貨6年帳面獲利34萬元，單位僅升值約5%。

新界區方面，該行伍耀祖表示，嘉湖山莊兩日錄兩宗成交，屋苑樂湖居2座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，以570萬元成交，呎價約10,401元。原業主於2019年2月以550萬元買入單位，持貨3年帳面獲利20萬元或約4%。