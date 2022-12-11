【產經專題】聖誕鐘又要買滙豐？憧憬加息、內地復常

事實上，年尾一般是商務旺季，也是銀行放貸的高峰期，加上過去滙控派息正常之時，末季息一般是最可觀，故過去確曾在年尾時分，吸引散戶或基金經理等入市，長揸短炒各取所需，博財息兼收。

不過，近10年這個交易滙控股份的做法並非年年奏效，綜觀有3大理由。其一，乃大量大型中資股在香港上市，攤薄滙控在恒指的成分比重，論指數權重影響，滙控不再是「單天保至尊」的理想選擇，難以之左右恒指或相關期貨走向，所謂粉飾窗櫥的作用就大減。

其次，近年滙控一度因為英國當局要求而停發股息，高息股不派息，令其收息股形象大打折扣，所謂「一朝被蛇咬，10年怕草繩」，要挽回長情股東尤其是香港小股東的信心，且須時日。

其三，目前整體港股仍處於估值偏低水平，大量優質股跌得勁殘，基金短炒內地重啟和兩地通關概念博反彈，有更具流動性和值博率之選，在這時候選擇買滙控短炒的誘因，自然未必是首選。

回顧過去10年，12月中買滙控，持有一個月沽出的回報率，有7年錄得回報，介乎0.31至22.36%；另有3年錄虧損，介乎0.33至6.66%，而最新兩年都錄盈利。當然，過去表現不等於未來表現，投資沒有一本通書能看到老。觀乎今年，若再次錄得回報，相信與美國聯儲局再度加息，港銀跟隨，利好銀行淨息差收入，以及內地持續放寬防疫，刺激經濟，資金追捧傳統經濟炒作復甦概念股有關。

此外，市場關注，滙控會否將出售加拿大業務的收益用作增派股息。另一方面，與全球各大金融機構類似，該企亦傳出加大削減開支的力度，包括擬全球裁減逾200名營運經理，並加大開源力度，包括計劃於內地加快擴張私人銀行業務，旗下滙豐環球私人銀行季內在成都和杭州開展業務，乃首次打入內地西南地區，並擴長北京、上海、廣州和深圳業務，且看能否食正明年內地全面重啟經濟的商機。

專家看好中線表現 上望52元

滙控近日公布出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，預期交易將於2023年底完成，並考慮之後以派息、回購來回饋股東，加上傳出新西蘭業務也會被出售，令市場再度憧憬「聖誕鐘，買滙豐」的舊調，今年可否重彈？

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，投資者今年可以「聖誕鐘，買滙豐」。目前最為利好滙控的因素是集團積極出售資產，有機會為日後分拆亞洲業務獨立上市鋪路，而是次出售加拿大業務後集團如何回饋股東，投資者仍在拭目以待，現時市場反應相對正面。此外，集團近期積極精簡架構削減成本，以及憧憬內地逐步復常，明年經濟前景審慎樂觀，皆有望帶動滙控明年的業務前景。

然而，市場預計美國聯儲局即將放慢加息步伐，炒作加息周期帶動淨息差擴闊的因素明年勢降溫，銀行股升勢或會因而受限，故他建議投資者可中線持有滙控，但不宜高追。部署上，滙控目標上望今年8月高位約52元，而未持貨的投資者可待股價回調至10天線(目前約46.875元)時買入。

艾德金融聯席董事陳政深表示，滙控股價走勢好壞受港股表現左右。目前市場情緒逆轉，他看好港股中短期會呈大漲小回格局，恒生指數上望20,000點，因此一眾重磅股亦可看高一線，分別只在於上升速度。其中，加息周期下理論上可以受惠的滙控亦會跟升，但由於其業務不明朗性仍大，加上其股息率水平相對目前市場上風險更低的產品如債券及存款等已不吸引，股價在50元阻力較大。