英美歐央行本周議息　料齊齊加息半厘

美、英、歐3大央行本周將在同日議息，當中，美國聯儲局料於香港時間周四凌晨宣布加息0.5厘；並且發布預測未來數年經濟及貨幣政策路徑的「點陣圖」。市場估計，該局將強調加息之路未完，同時就宏觀經濟環境作出更多解讀；英倫銀行及歐洲央行亦勢於同日宣布加息半厘。

由於市場擔憂美國明年將陷入經濟衰退，近期資金湧入美債避險，令國債孳息率有所回落。荷蘭國際集團(ING)報告指出，作為市場參考利率的10年期國債孳息率跌至3.57厘，會減弱聯儲局「收水」的效用。若周二公布的消費物價指數(CPI)進一步回落，同時國債孳息率卻因經濟衰退擔憂下跌，當局就有機會加快「縮表」，透過減少再投資到期國債讓孳息率回升。ING又估當局將在「點陣圖」透露，聯邦基金利率要升至約5厘才會見頂。

展望後市，加拿大皇家銀行(RBC)財富管理指出，包括債息在內多項指標已預示經濟衰退將至，惟該行預期明年上半年利率仍會繼續上升，下半年才開始回落。美國銀行研究結果發現，一般情況下，當聯儲局暫停加息後，股票將在短期內錄得豐厚回報，不過在「高通脹時期」，停止加息後股市卻不升反跌。

美銀研究了過去50年的10次加息周期，在1970至1988年的「高通脹時期」，當利率見頂後，道指於3個月內平均下跌4.5%，半年內跌幅更達6.4%；相反，在1989年至2020年期間，停止加息後3個月內會錄得8.1%回報。

該行解釋指，當通脹高企時，聯儲局「最後一次加息」通常會因過猛而導致經濟衰退。因此，投資者應否在本輪加息周期見頂時買入股票，具體仍要視乎通脹是否回落至正常水平。