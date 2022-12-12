東方日報B1：港息明年首季恐衝破6厘

本周美國迎來今年最後一次加息機會，全城多間本地銀行已先後調升一手及二手物業的H按(以香港銀行同業拆息為參考的按揭計劃)封頂息率，作為銀行加最優惠利率(P)的前奏。按揭業界上周已紛紛預測，今次將會加P息至少0.25厘。財金專家則估計，本港加息周期將緊隨美國於明年首季衝高，P息在最壞情況恐升穿6厘。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷預期，美國聯儲局將在本周加息0.5厘，明年首季再加息兩次，各加0.25厘，之後便結束加息周期。惟預測仍具不確定性，美國通脹雖然有下行迹象，但中國經濟重啟或推升原材料價格，從而減慢美國通脹放緩速度，令聯儲局最終利率或高過普遍預期的5厘，升至5.25厘，甚或5.5厘。

他續指，基本情景乃聯儲局今年底至明年首季累計約加息一厘，港銀則「跟加」一半，即加0.5厘，意味本港P息將在5.875厘見頂。不過，若美國通脹居高不下，當地服務業需求持續上升，則聯儲局或額外再加0.5厘，本港屆時再跟加約0.25厘，P息有機會在6.125厘方見頂。

臻享顧問董事總經理王良享則預料，聯儲局本周加息0.5厘後，明年首季再加0.25厘便會「收手」；至於本港P息料在本月及明年首季分別跟加0.25厘，令P息最終在5.875厘見頂。目前港元銀行同業拆息(HIBOR)高企，銀行資金成本加重，固然受年結連帶跨年因素影響，而3個月HIBOR已較美元拆息高約0.7厘，相信因市場已計入本周及明年首季美國加息約0.75厘。

吳預期，香港樓市明年將繼續面臨結構性調整，又謂港府若沒有「減辣」放寬如置業印花稅等措施，明年樓價預料再下跌一成，要到2024年才回穩。反觀，王良享相信本港樓市今年下半年已消化息口急升對供樓負擔增加的影響，同時移民潮引發的樓盤拋售有所淡化，以及本港疫情穩定下來，遂估計樓價明年首季見底。

值得留意的是，上月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額雖然按月回升，但經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示本港樓市交投疲弱，樓價跌勢持續，而且加息陰霾等利淡因素充斥，買家入市愈見謹慎，從而影響按保數字，預料今年全年新取用按保數字將會按年回落約兩成。

另一方面，港股美國預託證券(ADR)上周五幾乎全線下挫，按比例計，恒指周一或低開逾300點。不過，本周美國議息結果仍難阻止強勢港股再上，周末傳出中港兩地或在農曆新年前通關，勢成為恒指重上兩萬點大關的催化劑。