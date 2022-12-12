【訪問】大新：淨息差受壓將陸續浮現　稅貸申請錄雙位數增長

港元拆息抽升令銀行資金成本上漲，大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受訪問時表示，該行零售銀行業務上半年淨利息收益率(NIM)表現良好，踏入下半年息率開始轉升，尤其是第四季按揭利率高漲；但現時資金成本均來自3至6個月前的息口，息率上升對NIM的影響尚未完全反映，料淨息差受壓情況將於明年初陸續浮現。

美國聯儲局於本周勢再加息，被問及預期本港最優惠利率(P)將升至甚麼水平時，鄧笑稱「自己屬市場追隨者」，將因應市況再調整P息，但預期明年利率將於高位徘徊一段時間。

各本地銀行在高息之下的稅季未見手軟，狂推稅貸優惠搶新客。鄧表示，該行自10月底推出優惠至今的反應熱烈，稅貸申請宗數按年錄高雙位數增加，獲取貸款額亦有雙位數增長，實際年利率(APR)較去年增加約10點子。他認為，申請飆升主要由於去年稅單「遲到」，導致低基數效應；同時存款利息高於稅貸利率，或令部分人選擇借錢交稅、保留資金做定存賺息差。

他直言，稅貸業務僅屬微利，每年平均50%的貸款客戶屬舊客，僅冀「每年賺少少以吸引回頭客。」

隨着本地復常，他預期今年私人貸款業務按年有單位數增長，更透露有新產品即將推出，冀刺激明年相關業務表現更勝今年。