周樂樂：國內刺激政策落地　關注未來經濟增長點

上周五，A股震盪飄紅，滬指連續多個交易日圍繞3,200點蓄勢整理。回顧上周，上證指數累計漲1.61%，深證累計漲2.51%。重要指數方面，除科創50小幅下跌0.64%外，上證50、創業板50與中證500均收漲。申万一級行業中，22升9跌，最強三大行業是食品飲料（+7.22%）、家用電器（+6.74%）與商貿零售（+5.40%），最弱三大行業是公用事業（-2.70%）、通信（-1.61%）與國防軍工（-1.61%）。

國內方面，政治局會議定調開局之年，之前國內證監會主席易會滿會上表示建設中國特色現代資本市場，要堅持服務實體經濟、堅持完善資本市場基礎制度、相信後續資本市場將傾向於支持符合國家戰略發展方向的科技創新、高端製造等國產替代領域。認為監管機構官員給資本市場中長線投資提供方向參考。另外，中共中央政治局召開會議，分析研究2023年經濟工作，關注優化防疫措施、力爭推動經濟運行整體好轉、大力提振市場信心、加強各類政策協調配合、統籌發展和安全五大新動向。預計本月中下旬，國家或繼續對房地產相關工作進一步部署，房地產相關產業鏈有望持續受益。還有疫情防控迎來新十條的落地實施，“動態清零”的論調首次未被提及。疫情防控放開已經成為明確趨勢。最新的通脹數據亦顯示，當前豬肉和能源價格對通脹基本不構成壓力，當前我國物價水平或正處於溫和上行的區間，對貨幣政策掣肘較小。在疫情防控政策優化和內需支持政策落地條件下，短期看，疫情管制政策的調整將驅動國內新增病例的上行，居民對疫情形勢的擔憂或給消費需求帶來擾動。但中長期來看，居民防疫意識的轉變和管控措施優化，消費恢復節奏或將加快。

海外市場，當地時間12月5日，歐盟對俄油每桶60美元的限價令正式生效，短期內冬季能源需求仍較強，但供給側擾動較多，國際油價或呈震盪走勢，但中國防疫政策優化或對後續原油需求有支撐。美國11月ISM非製造業PMI超出市場預期，反映美國服務業目前仍保持強勁增長，因此美聯儲加息節奏雖將開始放緩，但加息持續的時間可能會更長，因此隨着美聯儲經濟衰退的風險增大，全球需求走弱，預計美國出口或將持續疲軟，給經濟增長帶來壓力。筆者認為，全球經濟衰退預期和外需下滑條件下，國內通過擴內需來穩增長的經濟訴求也愈發明顯。未來貨幣、財政政策將逐步在擴內需上發力，國內經濟有望獨立於全球市場，依然有一定的上升空間。

綜合基本面和政策考慮，12月有兩條主要思路布局，第一，為疫情做充足準備，可能要在醫療資源上做更多的準備，包括醫療設備、醫藥、疫苗等，第二，穩地產消費和促進耐用消費品消費。可選消費成為主要抓手。投資策略上，市場風格正在轉向，資金從炒作中上游行業轉向下游產業，重點關注可以受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務消費行業等優質企業，以及國內政策糾偏而受益的物業管理、互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂