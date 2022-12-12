先瑞達醫療獲BSC溢價31.6%要約收購最多65%股份

要約人由Boston Scientific Corporation(BSC)全資擁有。BSC股份在紐約證券交易所上市。BSC是一家開發、製造和商業化用於心臟科、外周介入、內窺鏡、泌尿科和神經調節等專業領域的微創介入醫療器械的跨國醫療器械公司。

要約人已從IU股東(即CMI、CIW、Cosmic Elite及Bliss Way Limited)接獲不可撤回承諾，以就相關股份接納部分要約(如屬CMI及CIW為至少1.462億股至最多1.619億股股份，如屬Cosmic Elite為2153.13萬股股份及如屬Bliss Way Limited為505.9萬股股份，合共佔於已發行股份總數約55.14%至60.14%)。

要約人預期本次部分要約將整合雙方的核心競爭力，並有望創造重大的戰略價值。於部分要約完成後，股東將鎖定彼等所提呈股份的重大價值。